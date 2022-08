Bordaisco en el foro de la UCR: “La única manera de salir adelante es con más y mejor política”

El Comité de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el marplatense

Maximiliano Abad, reunió a más de 500 legisladores del partido en un foro de debate que se

llevó a cabo en la ciudad de La Plata. Senadores, diputados y concejales debatieron “políticas

públicas para reinsertar a la Argentina en la senda del desarrollo”, según afirmaron.

El presidente de la UCR local, senador Ariel Bordaisco destacó “la vitalidad de un partido que

expresa en cada una de sus acciones que tiene voluntad de protagonizar una transformación

que no puede postergarse más y, como siempre ha hecho en los momentos más complejos de

la historia, el radicalismo pone ideas, proyectos y corazón para trazar un nuevo camino”.

“El hecho de que haya un partido que no pone proyectos personales delante de lo colectivo,

que está armando bases sólidas a partir del debate de ideas, de la discusión sobre la mirada

que hay que tener en la Argentina del futuro, que se ordena y se prepara, es un claro mensaje

para toda la sociedad: es tiempo de hacer las cosas de manera diferente para poder salir de la

decadencia”, agregó Bordaisco.

Con la presencia de autoridades partidarias, una nutrida concurrencia de dirigentes y

militantes marplatenses y representantes de todos los distritos de la Provincia, el radicalismo

bonaerense refuerza un mensaje de coordinación entre cuadros y una gran presencia

territorial en la Provincia.

“No se puede vivir en la coyuntura y en constante sobresalto. Acá hay mujeres y hombres que

están pensando y debatiendo el tiempo que viene, alertando sobre los peligros de no cambiar

el rumbo y seguros de que es con más y mejor política como vamos a salir adelante”, concluyó

el legislador.

Comentarios

comentarios