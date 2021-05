Brindan asistencia a trabajadores gastronómicos y hoteleros durante el confinamiento

La Agrupación Hotelera y Gastronómica «25 de Mayo» brindará asistencia alimentaria y contención en general a todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sector que se encuentren atravesando una situación crítica ante esta nueva cuarentena.

En el marco del confinamiento decretado por el Gobierno nacional, la situación de los trabajadores de la hotelería y la gastronomía «vuelve a agravarse» y «en algunos casos se volvió extrema: algunos compañeros no tienen para comer o bien no están trabajando ni percibiendo ingresos».

«De trabajador a trabajador no podemos hacer la vista gorda en este contexto, sino que debemos solidarizarnos y acompañar en todo lo que podamos», expresó el dirigente Pablo Santín, referente de la 25 de Mayo.

«Es fácil hacer una cuarentena con la panza llena. Pero cuidar la salud también es tener un plato de comida arriba de la mesa y darle de comer a tu familia. Y si no trabajamos, no tenemos para cubrir las necesidades básicas. Llegamos a situaciones extremas, con compañeros que no tienen para comer», dijo.

En ese sentido, todo el equipo de la Agrupación se mostró predispuesto a «ofrecer asistencia a cualquier compañero de la hotelería y la gastronomía (afiliado o no) que esté necesitando una mano, que esté pasando frío o que no tenga para comer».

El confinamiento que rige desde el sábado en Mar del Plata limita el mínimo la actividad de la gastronomía, que solo tiene habilitado su funcionamiento con las modalidades de delivery y take away, con cientos de trabadores que quedaron inactivos y con futuro laboral incierto.

«Le pedimos al Estado que reflexione y entienda que necesitamos trabajar y que no a todos les llega la ayuda: el REPRO alcanza solo a un sector de trabajadores registrados, pero tenemos más de un 40% de los gastronómicos hoteleros en la absoluta informalidad que viven del día a día y al estar 9 días aislados no reciben nada», alertó.

«Este parate puede ser un golpe de knockout para los trabajadores gastronómicos y también para los hoteleros, que sin turismo en este tan esperado fin de semana largo, se encuentran muy preocupados ante la incertidumbre que atraviesa a todo el sector», analizó Santín tras dialogar con trabajadores y trabajadoras.

Frente a este escenario, la Agrupación 25 de Mayo se puso «a total disposición» y sugirió «contactarse a través de nuestras redes sociales para acercarnos y brindarles solidaria y humanamente ayuda a los trabajadores y trabajadoras de la gastronomía y la hotelería marplatense».

Para contactarse, aquellos que necesiten asistencia pueden hacerlo a través de Facebook (Facebook.com/Agrup25DeMayoMDP), Instagram (Instagram.com/Agrup25DeMayoMDP) o Twitter (@25demayomdp).

