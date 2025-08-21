Bromatología detectó la venta de un aceite de oliva prohibido por Anmat en comercios marplatenses y pide no consumirlo

Se detectó nuevamente la comercialización de este aceite de oliva que tiene la venta prohibida por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por estar falsamente rotulado.

La Municipalidad -a través del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud- detectó nuevamente la comercialización de un producto prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en un comercio de la ciudad y procedió al comiso de la mercadería.

El producto en cuestión es el aceite de oliva marca “Olivares del Rey” (en sus versiones Extra Virgen, Sabor intenso y Clásico Extra Virgen) fraccionado por la firma Agropecuaria, con domicilio en Paso Viejo de Fernando Nieves (Ruta 38, km 170, en Cruz del Eje, provincia de Córdoba).

En ese sentido, el Departamento de Bromatología reiteró a la población que está prohibida la comercialización de este producto por Disposición Nº 5095/25 de la ANMAT, por carecer de registros sanitarios (de establecimiento y producto) y por estar falsamente rotulado.

La medida fue tomada luego de verificar que los números de RNE y RNPA eran inexistentes, resultando ser -en consecuencia- productos ilegales. Por tal motivo, se solicita a la población que, de encontrar estos productos en el mercado, se comuniquen al 4997730 o al 4997736.

