Bruno Mars volverá a Brasil con un show muy especial para encabezar The Town Festival

En The Town, cada día es un nuevo destello. O mejor dicho, un foco, ya que el festival anuncia a Bruno Mars como cabeza de cartel de su último día, cerrando la noche en el Skyline Stage (escenario principal).

Según la Organización, Bruno Mars es el artista más deseado por los fans y el más solicitado en las redes sociales de los dos festivales, Rock in Rio y The Town. Mars está confirmado para tocar en la noche del 10 de septiembre. El cantante, compositor, productor y músico, de 37 años, nacido y criado en Hawai, tiene una historia con Rock World (empresa que produce Rock in Rio y The Town) ya que ya actuó en Rock in Rio USA, 2015, y Rock in Rio Lisboa, 2018. Ahora, el artista visitará Brasil después de cinco años para un show exclusivo en el país que sólo podría ocurrir dentro de las puertas de The Town.

«Bruno Mars no es sólo un sueño de los fans, sino también uno de los míos. Es una vieja conversación que ya coincidió en las ediciones de Las Vegas y Lisboa de Rock in Rio y ahora él también formará parte de la historia de The Town. Sin duda, el público encontrará un gran festival en Sao Paulo. Imagínense: después de la catarsis de Coldplay en Rock in Rio, ahora Bruno Mars en The Town. Ya estoy emocionado por verlo»,

afirma Roberto Medina, presidente de Rock World.

The Town celebrará su primera edición en el Circuito de Interlagos, en São Paulo, durante los días 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre y promete hacer historia no sólo en la ciudad sino en el mapa de la música mundial. El Skyline Stage también tiene a Foo Fighters (9 de septiembre), Post Malone (2 de septiembre), Maroon 5 (7 de septiembre) confirmados como cabezas de cartel, además de un momento mágico con fuegos artificiales, show de luces y música. En el One Stage están confirmados Ludmilla, Jão, Racionais MC’s & Orquestra de Heliópolis, Iza e Criolo. La organización ya ha anunciado también la fecha del The Town Card: el próximo 14 de marzo los fans tendrán la primera oportunidad de garantizar su plaza en el festival adquiriendo una entrada que posteriormente tendrán la oportunidad de elegir la fecha.

Acerca de Bruno Mars

Catorce veces ganador del Premio GRAMMY y treinta veces nominado al Premio GRAMMY, Bruno Mars es un célebre cantante, compositor, productor y músico que ha vendido más de 200 millones de singles en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los artistas con más ventas de todos los tiempos.

Recientemente, Mars aceptó el premio Álbum del Año en nombre del dúo An Evening with Silk Sonic durante los BET Awards de 2022. Antes de arrasar en la 64ª edición de los premios GRAMMY, el superdúo se llevó a casa cuatro galardones, entre ellos Grabación del Año «Leave The Door Open», Canción del Año «Leave The Door Open», Mejor Interpretación de R&B «Leave The Door Open» y Mejor Canción de R&B «Leave The Door Open», la cual por la crítica, ascendió del nº 3 al nº 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en su octavo nº 1.

Se convirtió en uno de los 18 artistas de la historia del Hot 100 en conseguirlo. 24K Magic supuso su debut con mayores ventas en la primera semana, permaneciendo en el Top 10 del Billboard 200 durante 44 semanas consecutivas. El single principal «24K Magic» es cuatro veces disco de platino certificado por la RIAA y el éxito que le sigue, «That’s What I Like», es seis veces disco de platino certificado. «

Bruno es también el primer artista que ha tenido dos canciones que han permanecido 24 o más semanas en el Top 5 del Hot 100: «That’s What I Like» y «Uptown Funk». Lo que le convierte en el único artista que ha conseguido cuatro y seis discos de platino con un mismo álbum. Honrosamente, Mars es uno de los pocos artistas que ha escrito y producido todos sus éxitos nº 1 y ha tenido una canción nº 1 en el Hot 100 de cada uno de sus tres primeros álbumes de estudio. Con siete números 1 en el Hot 100, Mars se situó en el puesto número 1 entre los artistas masculinos con más números 1 en el Hot 100 durante esta década, ampliando su ventaja sobre Justin Bieber, Drake, Eminem y The Weeknd.

