Brutal accidente sobre la Ruta 11: un auto quedó completamente incrustado en una columna

El vehículo giró sobre la ruta e impactó contra la columna de alumbrado. El Same debió trasladar al conductor al Higa

Cerca de las 10 de este martes, un vehículo que circulaba por Ruta 11 en dirección a Santa Clara protagonizó un brutal accidente que dejó como saldo al conductor herido y traslado hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El siniestro se dio a metros del ingreso a Santa Elena, partido de Mar Chiquita, y a raíz del fuerte impacto y el traslado del auto sin control un Chevrolet Corsa giró sobre la ruta y quedó completamente incrustado sobre una de las columnas de alumbrado.

En el lugar intervino personal policial y de tránsito para ordenar la circulación durante un horario muy transitado por vehículos y transeúntes de la zona. Hasta el momento el auto permanece en el lugar, a la espera de ser retirado.

Además, una ambulancia del Same fue convocada para trasladar al ocupante del Corsa hacia el Higa dado que sufrió traumatismos de cráneo que requerían atención médica urgente.

Resta realizar pericias y analizar el accidente para conocer la mecánica del hecho que provocó el impactante choque.

Fuente: Mi8

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