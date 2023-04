BÚFALO ORTÍZ, ENTRE EL BOXEO, LA ACTUACIÓN Y LA MÚSICA

Con una historia de vida intensa y fuerte, Alejandro «Búfalo» Ortíz prepara su pelea con Gonzalo «El Patón» Basile, en lo que promete ser un ring caliente de inicio a fin. Además, se vienen proyectos interesantes con una película sobre su vida, una actuación junto a Víctor Laplace, y hasta la incursión en la música.

Dentro de pocas semanas dos pesados en serio del boxeo y las artes marciales mixtas (MMA) se verán las caras frente a frente, en un combate que promete ser caliente de punta a punta. Alejandro «Búfalo» Ortíz, referente nacional del MMA desafió al «Patón» Basile, por lo que a mediados de julio van a subirse al ring para ver quién es el mejor de los pesados.

«Hay que ver si al «Patón» le da la nafta para aguantarme en la pelea» dijo confiadísimo de sus posibilidades el «Búfalo», quien también anticipó que recibió un desafío del periodista Alejandro Fantino para realizar una pelea solidaria. Pero mientras esto sucede en el plano deportivo, la actuación y la música también se entrelazan en la historia de Ortíz.

A mediados de año será el lanzamiento de «Búfalo», la película sobre su vida, que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata, y en la que Sergio «Maravilla» Martínez interpreta al «Bufalo». La película se podrá ver por una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, y será el paso previo a que luego se realice una miniserie sobre la vida del deportista.

Pero Ortíz está muy entusiasmado con otro film donde es parte del elenco y ya se graba: «Corazón en Guerra», película en la que participa junto a Víctor Laplace, “El Polaco” y Toty Giliberto. En este caso, el «Búfalo» es un sicario que tiene que matar a una de las protagonistas, mientras Toty Giliberto es el jefe de la banda y a quien responde Ortíz.

Siempre en las artes, la música es otra de las facetas explotadas por el peleador. «Yo soy amigo de Matías, de Los Gedes, y como me gustaba la canción de ellos, Voz de Bebé, un día me dice vení y vamos a grabarla juntos. Y ahí grabamos en 20 minutos y salió con toda la onda». A partir de ahí nació un proyecto con El Viejo Marqués, pero será un estilo diferente: «vamos a grabar una canción romántica, se llama «Te buscaré», y es una canción de amor, donde cuenta como alguien persigue el amor de su vida hasta la última instancia», adelantó.

Para el final, el «Búfalo» Ortíz habló de lo que está pasando en el país. Se reconoció «peronista de toda la vida» pero dijo que «no estoy conforme como están haciendo las cosas en el Gobierno. No hacen nada por los pibes. Hay mucho hambre, dicen que van a ayudar pero si vos no arrastras gente a ellos no les sirve. ¿Cuántos pibes hay que están dejando el deporte de lado? se preguntó. Y agregó: «¿Lammens hizo algo por el deporte? Yo veo que en el boxeo y otras disciplinas no están ayudando. Tenemos a Pepe Staropoli que se tuvo que ir a Francia para poder triunfar en MMA, o Franco Tenaglia, el luchador que desafió a Canelo Álvarez para defender a Leo Messi cuando el mexicano lo amenazó en pleno Mundial, y que ahora está viviendo en Rusia. Acá el boxeo se está muriendo y la política no hace nada. Yo digo que si lo mío sirvió para algo, que quede para los pibes que vienen», sentenció.

