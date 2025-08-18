¿Buscás trabajo?: más de 30 ofertas laborales vigentes en distintos rubros industriales, comerciales y de servicios

Todos los detalles de los requisitos para las postulaciones.

La Municipalidad de General Pueyrredon difundió esta semana las nuevas ofertas de empleo disponibles en Mar del Plata, publicadas en el sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/ofertaempleo. Se trata de más de 30 búsquedas activas en empresas locales y del Parque Industrial General Savio, con oportunidades que abarcan desde puestos operativos y técnicos especializados hasta posiciones administrativas, comerciales y gerenciales.

Las convocatorias se actualizan de manera semanal y constituyen una herramienta de intermediación laboral gratuita para vecinos y vecinas que buscan insertarse en el mercado de trabajo formal.

Puestos operativos: de alimentos a mecánica y producción

Entre los avisos más recientes, figuran varias vacantes de operarios:

Producción en el rubro chacinados (Pedido N°4948): tareas de elaboración, envasado y control de materia prima. Se requiere certificado de manipulación de alimentos y secundario completo.

(Pedido N°4948): tareas de elaboración, envasado y control de materia prima. Se requiere certificado de manipulación de alimentos y secundario completo. Limpieza y cocina en comidas rápidas (Pedido N°4947): destinado a jóvenes de 16 y 17 años que estén cursando la secundaria, con jornadas de hasta 30 horas semanales.

(Pedido N°4947): destinado a jóvenes de 16 y 17 años que estén cursando la secundaria, con jornadas de hasta 30 horas semanales. Mantenimiento mecánico industrial (Pedido N°4946) y operario eléctrico (Pedido N°4945): orientados a servicios de ingeniería, con experiencia comprobable en ajustes, recambio de piezas, montaje de motores y tableros eléctricos.

(Pedido N°4946) y (Pedido N°4945): orientados a servicios de ingeniería, con experiencia comprobable en ajustes, recambio de piezas, montaje de motores y tableros eléctricos. Técnico eléctrico-mecánico para reparación de ascensores (Pedido N°4944).

para reparación de ascensores (Pedido N°4944). Peón de taller en mecánica (Pedido N°4926): hasta 26 años, con carnet de conducir y conocimientos en electricidad del automotor.

Búsquedas técnicas y especializadas

El portal también concentra búsquedas específicas de perfiles técnicos y profesionales:

Técnicos electromecánicos en distintas áreas: mantenimiento de grupos electrógenos (Pedido N°4933), plantas pesqueras y automotrices.

en distintas áreas: mantenimiento de grupos electrógenos (Pedido N°4933), plantas pesqueras y automotrices. Técnicos químicos o en alimentos para control de calidad en la industria alimenticia.

para control de calidad en la industria alimenticia. Analistas de ingeniería en Cabrales, con foco en mejora de procesos y eficiencia energética.

en Cabrales, con foco en mejora de procesos y eficiencia energética. Operarios de mantenimiento en Cabrales S.A., con experiencia en instalaciones productivas.

en Cabrales S.A., con experiencia en instalaciones productivas. Matriceros y torneros con experiencia en máquinas CNC y lectura de planos.

con experiencia en máquinas CNC y lectura de planos. Soldadores para armado de piezas según especificaciones técnicas.

para armado de piezas según especificaciones técnicas. Supervisores de pintura en la industria metalúrgica.

en la industria metalúrgica. Albañiles eventuales para mantenimiento edilicio en el Puerto.

Puestos comerciales y administrativos

El sector comercial también ofrece alternativas:

Vendedor para cosmética (Pedido N°4943): visitas a clientes, asesoramiento técnico-comercial y gestión de cobranzas.

(Pedido N°4943): visitas a clientes, asesoramiento técnico-comercial y gestión de cobranzas. Comercial para Unidad de Negocio Bibar en el Parque Industrial, con perfil en administración o marketing.

en el Parque Industrial, con perfil en administración o marketing. Administrativo/a con experiencia en facturación, conciliaciones contables y gestión de cobranzas.

con experiencia en facturación, conciliaciones contables y gestión de cobranzas. Analista de compras y servicios generales junior, con formación en comercio internacional o administración.

Parque Industrial: empleos industriales y gerenciales

Dentro de las búsquedas específicas del Parque Industrial de Mar del Plata, se destacan oportunidades para perfiles con mayor nivel de especialización:

Gerente de Planta , con experiencia mínima de cinco años en liderazgo de operaciones industriales.

, con experiencia mínima de cinco años en liderazgo de operaciones industriales. Ingenieros de mantenimiento junior , con disponibilidad para viajar y formación en electromecánica, mecánica o electricidad.

, con disponibilidad para viajar y formación en electromecánica, mecánica o electricidad. Operarios de producción metalúrgica , con experiencia en prensas, plegadoras y lectura de planos.

, con experiencia en prensas, plegadoras y lectura de planos. Técnicos de mantenimiento, con conocimientos en electromecánica, automatización y software de gestión.

Cómo postularse

Los interesados en aplicar deben enviar su CV por correo electrónico a ofertasempleo@mardelplata.gov.ar, consignando en el asunto el número de pedido correspondiente y en el cuerpo del mensaje su CUIL. Quienes aún no estén registrados en la Oficina de Empleo municipal deben aclararlo al momento de postularse.

En el caso de las búsquedas vinculadas al Parque Industrial, es requisito registrarse previamente en la web pimdq.com.ar/empleo.

Un mercado laboral en movimiento

La Municipalidad recordó que el listado de vacantes se actualiza todas las semanas, por lo que recomiendan revisar periódicamente la página oficial. La diversidad de perfiles solicitados refleja la demanda de sectores clave en la ciudad, como la industria metalúrgica, alimenticia, pesquera, de servicios y comercio, que actualmente sostienen un volumen importante de empleo en la región

Fuente: Ahora Mar del Plata

