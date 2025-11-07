Butti lo hizo, una vez más

Una vez más , la ciclista radicada en Mar del Plata , Corina Butti , subió a lo más alto del podio en una competencia internacional de Mountain Bike ,donde se dieron cita más de cien deportistas de toda Sudamérica .

Esta vez, junto al deportista colombiano Otto Bolaños , ganó las cuatro etapas y por ende la carrera , del Titán Forest Patagonia en Coyhaique .

En la categoría Mixta , en la Patagonia Chilena, la oriunda de Venado Tuerto , radicada hace varias décadas en Mar del Plata , junto a su compañero , dominó de punta a punta las cuatro etapas.

En la segunda de éstas , la pareja se desorientó y tuvo que retomar el circuito tras un par de kilómetros , pero pudo ganar la etapa .

Comentarios

comentarios