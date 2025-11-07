CAE PRESENTA NUEVO SHOW!! «ALL INCLUSIVE» EN ABBEY ROAD

En el marco de la gira 2025-26 CAE llega a la ciudad de Mar del Plata para una única presentación en ABBEY ROAD.



El Zoolander del rock se reinventa y regresa con NUEVO ÁLBUM y NUEVO SHOW llamado «ALL INCLUSIVE» que presenta una gira 25-26 de 32 conciertos por toda la Argentina, países de Sudamérica, España e Israel.





Un show que rompe con los parámetros de un recital, una noche vibrante, emotiva y desopilante junto al Zoolander del rock y sus fieles seguidores de 3 generaciones. All Inclusive es un novedoso formato multimedia que mezcla canciones con ráfagas de stand up, un camaleónico frontman que junto a una banda y a un Dj .- Vj en vivo, abordan diferentes moods y climas en los 4 actos que tiene el musical.







“ALL INCLUSIVE” NUEVO SHOW



Nuevas canciones, los clásicos y un espectáculo que rompe con los parámetros de un recital tradicional – conforman la novedosa propuesta de un artista aplaudido por más de 300 mil espectadores durante 4 temporadas consecutivas.



“All Inclusive” tiene todo y más!, en un emotivo y electrizante recorrido musical sumado a ráfagas de muy buen humor de la mano de un histriónico performer que llega al corazón de la audiencia.







¿Quién no ha tropezado una segunda vez?

en todas las plataformas en audio y que cuenta con un videoclip

desopilante de gran factura y realización artística de ALAIV

Agency, co protagonizado por Adabel Guerrero en el rol de

«la Ex» en un lanzamiento musical de FaroLatino.

CAE – Salí Con Mi Ex – Vídeo Oficial

Abbey Road concert barDomingo 16 de noviembre – 20hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

