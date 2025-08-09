CAFEST Vol 2: Este domingo regresa el festival del café marplatense

Luego de una primera edición que reunió a más de 15 mil personas, llega la segunda edición de este evento, de 10 a 20, en Villa Victoria y -por primera vez- también en Villa Mitre, de forma simultánea. Habrá degustaciones, charlas, música, experiencias al aire libre y un paseo de expo de emprendedores locales.

El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, invita este domingo a toda la comunidad a disfrutar de la segunda edición de CAFEST, el festival que celebra la cultura cafetera marplatense y promueve el encuentro a través de la gastronomía, el arte y el trabajo local.

Con la participación de 38 marcas locales entre cafeterías, tostadores, productores y pastelerías marplatenses, un paseo con más de 50 emprendedores, música en vivo, actividades para los más chicos y charlas con referentes del sector a lo largo de toda la jornada.

Esta segunda edición se realizará este domingo, desde las 10 y hasta las 20, con entrada libre y gratuita. Se desarrollará de manera simultánea en Villa Victoria, Matheu 1851, y Villa Mitre, Lamadrid 3870.

Entre las marcas locales vinculadas al café y la pastelería, que van a estar participando se encuentran: ATC – Acá Tomamos Café, AVGVSTVS, Batuta Coffee Roasters, Biósfera, Cabrales, Café Martínez, Chez Coffee, Coco Café, Cookies The Factory, Costiera, Croissant Café, Delicias de Maru, Deseado Brewing, Dinette, El Cóndor, Eurocafé, GO Company, Green Mug, Grupo GV, Havanna, Keto by Noe, Kiva Café, La Cafeta, La Fonte D’Oro, Lirien Pastelería y Café, Luys Coffee, Mito Espresso, Multienvases, Nat Coffee, Niño Lobo, Perezoso Café, São Medialunas & Café, Suárez Café, The Cookie World, Torreón del Monje, Tre Coffee Club, Weiss Break & Brunch y Yo Barista.

En ambos espacios culturales, las marcas se distribuirán en gazebos y foodtrucks, estará disponible el Combo CAFEST con valor promocional hasta agotar stock. El evento cuenta con el acompañamiento de Multienvases, TPG, Sierra de los Padres, Gráfica Tucumán y Banco Nación.

En Villa Victoria se podrá participar de la clase El arte del buen vivir, una práctica de yoga para reconectar con la respiración y el bienestar, seguida de una clase de yoga para niños a cargo de Semillita alrededor del mediodía. En paralelo, en Villa Mitre también habrá una instancia de meditación y una clase de yoga infantil con la misma propuesta lúdica y participativa.

La música va a estar presente en ambos espacios durante toda la jornada: en Villa Mitre, la tarde va a empezar con un set de DJ JC Quarlieri, y va a tomar la posta musical DJ Fran Otero junto a Peter Suárez. En simultáneo, en Villa Victoria estará DJ Esposito Brother y finalizará con la presentación de DJ Meli Fabiano.

Las charlas con expertos del sector también se desarrollarán en ambas sedes, gratuitas y con cupo limitado. En el microcine de Villa Victoria y en el museo de Villa Mitre estarán representantes de Kiva, Batuta, Cabrales, Augustus, Green Mugg, Yo Barista, Eurocafé y La Fonte D’Oro, quienes van a compartir experiencias sobre café de especialidad, producción local, consumo consciente y cultura cafetera.

Las exposiciones comenzarán alrededor de las 11 y se extenderán durante toda la tarde, para que todos los interesados puedan acceder a una propuesta formativa dentro del marco del festival. Con una agenda continua de contenidos vinculados a la industria, la experiencia de consumo y el trabajo detrás del café de especialidad.

La vicepresidente de EMTURyC, Johana Panebianco, compartió que “este CAFEST Vol. 2 viene con el doble de todo. El doble de cafeterías, el doble de espacio, el doble de tiempo, el doble de música. Todo por 2. Vamos a llenar de música y aroma a café Villa Mitre y Villa Victoria”.

Seguidamente, la funcionaria puntualizó que “este volumen 2 es el resultado de una exitosa primera edición, que dejó la vara muy alta y, lo más importante, a la gente y los productores muy contentos, por eso decidimos hacer una jornada extensiva y ampliar el espacio para que todos puedan participar”.

Comentarios

comentarios