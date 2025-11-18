Caída global de internet: por fallas en Cloudflare, millones de usuarios permanecen sin acceso a X, ChatGPT y juegos online

La imposibilidad de acceder a los portales está relacionada con errores en la CDN. Cloudflare, la empresa que entrega el servicio, aseguró que está investigando el incidente para reestablecer la normalidad.

Varias plataformas y servicios digitales presentan funcionamiento intermitente o caídas totales, en la mañana de este martes. Entre las aplicaciones afectadas se encuentra la famosa red social X, propiedad del magnate sudafricano, Elon Musk. La problemática impide a los usuarios, entre otras cosas, que puedan acceder normalmente a las versiones web.

Aunque aún no hubo una comunicación formal, todo apunta a un problema generalizado en Cloudflare, el gigante de infraestructura en la nube que da soporte de seguridad y rendimiento a miles de sitios en todo el mundo.

La red social X sufre una caída: los motivos detrás del fallo

Cuando un usuario quiere entrar a X – o a alguna otra web afectada – se le muestra un recuadro con el mensaje «internal server error». Los usuarios reportaron cortes, tiempos de carga eternos y fallos completos para ingresar. En algunos casos, como X.com, directamente no se pudo acceder. No se trata de una falla doméstica ni de mala conexión: la CDN más utilizado del planeta está atravesando un incidente que deja fuera de servicio a todo lo que opera detrás de su red de protección.

El error que visualizan los usuarios al querer ingresar en X u otras webs.

La problemática recuerda lo ocurrido hace apenas unas semanas: cuando Cloudflare se cae, también lo hacen —total o parcialmente— las plataformas que dependen de su red global.

Desde la empresa aún no detallaron el origen del problema. La compañía indicó que está investigando el incidente y advirtió que pueden aparecer errores al intentar ingresar a páginas que utilizan su infraestructura. Desde su propio portal reconocieron la caída y aseguraron que trabajan para restablecer la normalidad.

«Cloudflare está al tanto de un problema que potencialmente afecta a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible», detalló la empresa en una nota en su panel de estado del servicio a las 11:48 UTC.

Mientras tanto, la afectación empieza a reflejarse en la versión global de Downdetector, donde aparecen reportes de interrupciones en X.com, OpenAI, League of Legends y cientos de otras webs que dependen directamente de los servicios ofrecidos por Cloudflare.

¿Qué es una CDN?

Una CDN —la sigla de Content Delivery Network, o Red de Distribución de Contenido— es, básicamente, la infraestructura que permite que los grandes servicios de Internet funcionen sin ahogarse en su propio tráfico. Detrás del concepto hay una red de servidores distribuidos por el mundo que alojan copias locales de los contenidos de un sitio: imágenes, videos, música, archivos web, documentos. Es la manera en que una plataforma global evita que todos sus usuarios golpeen al mismo servidor original.

El objetivo es simple: que cada persona acceda a los contenidos desde un nodo cercano. Con los archivos replicados en distintos puntos del mapa, la experiencia de uso mejora porque el tráfico viaja menos, los servidores están menos saturados y se reducen la latencia y los cuellos de botella. Ahí aparece el verdadero valor de estas redes: equilibrio de carga y eficiencia.

El ejemplo clásico es el del streaming. Si todos los usuarios intentaran ver un video alojado en un único servidor en Estados Unidos, el resultado sería un embudo planetario. Con una CDN, ese mismo archivo se distribuye por nodos globales y cada usuario recibe la copia desde el punto más cercano. Eso explica también por qué Netflix, YouTube, Twitch o Spotify dependen tanto de estas redes para servir contenidos de manera fluida en distintos países.

La mayoría de las CDNs son servicios de terceros: compañías especializadas que proveen la infraestructura y la operan para miles de webs. Una empresa puede tener sus servidores principales en AWS, Google Cloud o un datacenter propio, y al mismo tiempo contratar una CDN con presencia internacional para multiplicar el alcance y la velocidad de distribución de sus archivos.

Pero la contracara es obvia: cuando una CDN falla, medio Internet se descompone como si fuera un dominó. Si el nodo más cercano a un usuario deja de funcionar, todos los contenidos que debían llegar por ese canal quedan inaccesibles, y la web aparece caída aunque su servidor central siga activo.

Fuente: Ámbito

