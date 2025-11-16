“Calle Málaga”, la película ganadora del 40° Festival de Cine: todos los premios

La película de Marruecos se quedó con el premio Astor Piazzolla a mejor largometraje El detalle de todos los films reconocidos.

“Calle Málaga” fue la película ganadora de la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que se llevó a cabo en la última semana en la ciudad, mientras que la argentina “3000 km en bicicleta” se impuso en la competencia internacional y “Risa y la cabina del viento” obtuvo la distinción Astor Piazzolla a mejor largometraje en la Competencia Argentina como parte de los principales premios.

La ceremonia de cierre se llevó a cabo este sábado a la noche en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium con la presencia de actores, actrices, programadores y cineastas que formaron parte de este nuevo Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, mientras sigue el contexto de recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), lo que motivó que por segundo año la organización del festival, por ejemplo, fuera de manera conjunta con el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) que aportó parte de su financiamiento.

A la hora de la premiación de las películas en competencia, la máxima distinción de esta edición del festival fue para la película marroquí “Calle Málaga”, que se quedó con el premio al mejor largometraje en la Competencia Internacional.

“Una obra universal que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas. Una historia de amor inspiradora, delicada, íntima, sensitiva y sorprendente”, justificó el jurado.

La sinopsis de la película describe: “María Ángeles, una española de 79 años, vive sola en Tánger, Marruecos, y disfruta de su rutina diaria. Su vida da un vuelco cuando su hija llega desde Madrid para vender el departamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse, hace todo lo posible por recuperar su casa y sus pertenencias y, de manera inesperada, redescubre el amor y la sensualidad“.

Su directora, Maryam Touzani, dirigió su primer largometraje, “Adam” (2019), seleccionado en Cannes y elegido como la candidata oficial de Marruecos al Oscar. En 2022 dirigió “The Blue Caftan”, también seleccionado en Cannes y preseleccionado para los Oscar, un hecho histórico para el cine marroquí.

El año pasado, en la edición 39° del festival, esa distinción había quedado en manos de la película de Bélgica “Au bord du monde” (“En el borde del mundo”)

En cuanto al resto de los premios centrales en esta 40° edición del Festival de Cine de Mar del Plata la argentina “3000 km en bicicleta”, de Iván Vescovo, obtuvo el principal galardón en la Competencia Latinoamericana. Mientras que, a su vez, “Risa y la cabina del viento”, de Juan Cabral, se quedó con el premio de mejor largometraje en la Competencia Argentina.

Durante la noche también se entregaron los premios independientes que antes se anunciaban en una ceremonia más temprano aunque por segundo año volvieron a estar limitados a cinco entidades que participaron teniendo en cuenta la baja de gran parte de los sectores de la industria a partir del desacuerdo con las políticas culturales del gobierno nacional y del Incaa.

Tras nueve días de proyecciones en las salas de Mar del Plata, bajo la mirada de los codirectores del festival Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, la ceremonia de clausura terminó con la proyección de la película de cierre: “Las locuras” de Rodrigo García, nacido en Colombia y quien creció en México.

GANADORES DEL 40° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

PREMIOS OFICIALES

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Premio Astor Piazzolla a mejor largometraje: “Calle Málaga” (Marruecos) de Maryam Touzan y con Carmen Maura como protagonista.

Premio Astor Piazzolla a mejor guion: Sarah Polley y Pablo Trapero por “& Sons” (Reino Unido).

Premio Astor Piazzolla a mejor interpretación masculina: Saul Nanni en “La Gioia” (Italia) de Nicolangelo Gelormini y Hugo Diego García en “Vache Folle” (Suiza).

Premio Astor Piazzolla a mejor interpretación femenina: Carmen Maura en “Calle Málaga” (Marruecos).

Premio Astor Piazzolla a la mejor dirección: Nicolangelo Gelormini por “La Gioia” (Italia)

Premio Astor Piazzolla especial del jurado: “Vache Folle” (Suiza) de Hugo Diego García y Lorenzo Ventivoglio.

Primera mención especial: “The Sea” (Israel) de Shai Carmelli-Pollak

Segunda mención especial: “Leo & Lou” (España) de Carlos Solano, con Isak Ferriz y Maggie Civantos

Premio del voto del público: “Calle Málaga” (Marruecos) de Maryam Touzan

Premio Astor Piazzolla a mejor cortometraje: “Sexo a los 70” (España) de Vanessa Romano

Mención especial cortometraje: “Ayi” (China) de Jiayi Li

Jurado: el periodista Juan Carlos Arciniegas de Colombia, el productor Paul Zaentz de Estados Unidos, el director de cine Juan Baldana de Argentina, la directora del Festival de Cine de Ibiza Helher Escribano y la actriz dominicana Nashla Bogaert.

COMPETENCIA LATINOAMERICANA

Premio Astor Piazzolla a mejor largometraje: “3000 kilómetros en bicicleta” (Argentina) de Iván Vescovo

Mención especial largometraje: “Espina” (Panamá) de Daniel Poler, con Aaron Díaz y Lola Ponce, quienes viajarán a Mar del Plata.

Premio Astor Piazzolla a mejor cortometraje: “Domingo familiar” (México) de Gerardo del Razo

Mención especial cortometraje: “Presépio” (Brasil) de Felipe Bibian

Jurado: la directora de cine Gabriela Tagliavini, la productora María Gowland y el sonidista Víctor Tendler.

COMPETENCIA ARGENTINA

Premio Astor Piazzolla a mejor largometraje: “Risa y la cabina del viento” de Juan Cabral, con Cazzu en su debut cinematográfico, Joaquín Furriel y Diego Peretti

Premio José Martínez Suárez a la mejor dirección: Juan Cabral por “Risa y la cabina del viento”

Primera mención especial largometraje: “Tres tiempos” de Marlene Grinberg

Segunda mención especial largometraje: “Vlasta, el recuerdo no es eterno” de Candela Vey y Tino Pereira

Premio Astor Piazzolla a mejor cortometraje: “Tu cuerpo en mi habitación” de Axel Cheb Terrab

Jurado: Soledad San Julián (directora, Argentina), Juan Pablo Russo (periodista, Argentina), Alberto Ponce (editor, Argentina).

COMPETENCIA EN TRÁNSITO / WORK IN PROGRESS (WIP)

Premio Astor Piazzolla al mejor proyecto: “Cuero” de Joaquín Cambre

Mención especial: “Valijero” de Esteban Trivisonno

Jurado: la periodista Catalina Dlugi, la productora Ana Aizemberg y el director de arte Federico Mayol.

PREMIOS INDEPENDIENTES

Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (ACCA)

*Mejor Película Argentina de todas las competencias: “La casa” (Argentina) de Gustavo Treviño, protagonizada por Diego Peretti

Fondo Nacional de las Artes (FNA)

*Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina: “El borde de las cosas” de Justo Dell Acqua Árbol

Recam (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur)

*Premio al Mejor Cortometraje Mercosureño: “Mientras tanto” de Flor Berthold y Carla Scatarelli

Asociación Católica Mundial para la Comunicación (Signis)

*Premio Signis a Mejor película de la Competencia Internacional: “Flood” (Eslovaquia) de Martin Gonda

*Mención especial: “La gioia” (Italia) de Nicolangelo Gelormini.

Fipresci (Federación Internacional de Prensa Cinematográfica)

*Premio a Mejor película de la Competencia Latinoamericana: “Night Shift” (Brasil) de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon.

Fuente: Quédigital

Comentarios

comentarios