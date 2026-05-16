CAMAPAÑA PARA QUE DEPORTISTAS MARPLATENSES CON SINDROME DE DOWN VIAJEN A PORTUGAL

Deportistas marplatenses con síndrome de Down pertenecientes a la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) lanzó en Mar del Plata la campaña nacional “Rumbo a los Mundiales 2026 llamada: Nosotros creemos en ellos”, bajo el lema local “Mar del Plata también cree en ellos”.



El fin de esta campaña es reunir los fondos necesarios para que 2 atletas marplatenses con su profesor acompañante puedan representar a la Argentina en Portugal (Europa), en el mes de noviembre, en los Campeonatos Mundiales 2026 donde se disputarán distintas disciplinas.

A principios del pasado mes de marzo de este 2026, la Selección Argentina de Básquetbol para atletas con síndrome de Down realizó una concentración en la ciudad, con la presencia del plantel nacional completo y con los marplatenses Angelo Fregonese y Agustín Bortolotto como destacados locales.

Desde su creación la FADASD pasó de tener 13 atletas federados a más de 100 en procesos de selección nacional; organiza torneos en 10 disciplinas; convoca a más de 450 deportistas por año; ha obtenido más de 100 medallas internacionales.



En esta oportunidad se lanzó esta campaña para que empresarios locales, ciudadanos marplatenses, emprendedores y comerciantes de “la ciudad feliz” puedan aportar un granito de arena para que Mauricio Nistal, Agustín Marengo y Agustín Bortolotto (junto a un profesor acompañante) con múltiples actuaciones y medallas puedan participar de este Mundial en el rubro de Natación en el mes de noviembre próximo, en Portugal.



Cabe señalar que estos jóvenes se formaron en Integra Sports y Asdemar, instituciones emblemáticas de la ciudad que trabajan desde hace años por la inclusión y el desarrollo deportivo de las personas con síndrome de Down.





La idea es que en la bandera que lleven la que dirá “Mar del Plata presente” estén plasmados los logos de todos aquellos empresarios y comerciantes que hagan posible que este nuevo desafío se haga realidad.

Cabe señalar que acompañarlos en este proyecto significa: impulsar el deporte de alto rendimiento; mejorar la salud física y mental de personas con síndrome de Down.



Además de promover una inclusión real y con impacto social, respaldar a atletas locales que representan a Mar del Plata a nivel internacional, generar un compromiso social tangible y positivo.





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