Cambio de sentido en calles de Mar del Plata: brindaron más precisiones

El municipio de General Pueyrredon informó que desde este miércoles rigen modificaciones en el sentido de circulación de varias calles del barrio Villa Primera, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en la zona.

Según comunicaron desde el EMVIAL, “comenzamos con la colocación de 34 nuevas señales en calles ya pavimentadas del barrio Villa Primera, en el sector de Río Negro, Libertad, Champagnat y Teodoro Bronzini, con el objetivo de mejorar la seguridad y circulación vial”.

“Las arterías que eran de doble sentido se convertirán en uno solo a excepción de: Berutti seguirá doble mano entre Teodoro Bronzini y Champagnat. Santa Cruz y Río Negro continuarán doble mano entre Tres Arroyos y Champagnat.

Las autoridades municipales señalaron que las tareas se extenderán durante los próximos días y forman parte de un plan integral de ordenamiento vehicular.

“Reordenamos el tránsito en Villa Primera para optimizar la circulación y reducir riesgos”, expresaron desde el municipio a través de un comunicado.

Los cambios incluyen la instalación de nueva cartelería que indicará los sentidos actualizados de circulación en las inmediaciones de las calles Río Negro, Libertad, Teodoro Bronzini y Champagnat.

Desde el área de Tránsito se recomendó a los conductores y vecinos prestar especial atención a la señalización y respetar las nuevas disposiciones, mientras se completa la adecuación del sistema vial en el sector.

Asimismo, se recordó que los agentes de tránsito estarán presentes en los puntos clave para orientar a los automovilistas y garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.

