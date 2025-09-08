Cambios en el Concejo: quién reemplaza a Agustín Neme cuando asuma la intendencia en diciembre

El dirigente PRO, que se convertirá en jefe comunal ante la salida de Montenegro, tiene mandato legislativo hasta 2027. Con Cecilia Martínez, de LLA, pasa lo mismo.

En diciembre, cuando Guillermo Montenegro abandone la intendencia para asumir su banca en el Senado provincial, el concejal Agustín Neme tomará las riendas del Municipio y se convertirá en jefe comunal.

Sin embargo, como su mandato legislativo en el HCD se extiende hasta 2027, al dirigente PRO lo van a tener que reemplazar en el recinto. Lo mismo ocurre con la banca de Cecilia Martínez, de LLA, que con los resultados de este domingo también ingresa a la legislatura bonaerense, junto a Montenegro.

En principio, a Neme lo reemplazaría la actual Presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, que en las elecciones de 2023 fue en sexto lugar en la nómina oficialista.

Por su parte, a Martínez la podrían suplantar dos libertarios, dependiendo de si la futura senadora renuncia a su cargo en el HCD o lo licencia. En el primer caso, por cupo de género, asumiría la contadora Vanesa Benavides, que en 2023 fue cuarta en la lista de LLA. Si fuera por licencia, por corrimiento, le tocaría el turno al escribano Juan Pi de la Serra, que fue tercero en la nómina. Por lo que pudo saber Mi8, la banca la ocuparía Benavides.

Desde que se confirmó que la candidatura de Montenegro no sería testimonial y debería ocupar la banca en el Senado -LLA, a través de Sebastián Pareja, lo confirmó en Mesa Chica-, Neme se corrió la escena pública, no volvió a dar notas, apenas si se expresa mediante redes sociales. Recién este domingo, aunque sin declaraciones a la prensa, se vio al concejal que se convertirá en intendente en el búnker libertario, a un costado del primer candidato al HCD, Fernando Muro.

A partir de los resultados de las elecciones, cuatro fuerzas políticas ingresarán ediles al Concejo Deliberante: La Libertad Avanza (38.14%), Fuerza Patria (20.42%), Acción Marplatense (19.11%) y Nuevos Aires (14.60%). Esto implica que el oficialismo perderá la mayoría propia a partir del 10 de diciembre.

Los números preliminares definen el reparto de las doce bancas de la siguiente manera:

5 concejales por La Libertad Avanza : Fernando Muro, Florencia Ranelucci, Rolando Demaio, Noelia Ríos y Marcelo Cardozo.

: Fernando Muro, Florencia Ranelucci, Rolando Demaio, Noelia Ríos y Marcelo Cardozo. 3 por Fuerza Patria : Mariana Cuesta, Pablo Obeid y Solange Flores.

: Mariana Cuesta, Pablo Obeid y Solange Flores. 2 Acción Marplatense : Gustavo Pulti y Melisa Centurión.

: Gustavo Pulti y Melisa Centurión. 2 Nuevos Aires: Gabriela Azcoitía y Ariel Martínez Bordaisco.

Todavía no está claro cómo se armarán los bloques a partir del 10 de diciembre. Una duda que surge es si Vamos Juntos y La Libertad Avanza se fusionarán en una sola bancada o mantendrán su independencia más allá de trabajar en conjunto.

De darse esa segunda opción, el Concejo Deliberante quedará conformado de la siguiente manera:

La Libertad Avanza: 4 (2 actuales y 2 asumen)

Vamos Juntos: 5 (dos actuales y tres asumen)

Coalición Cívica: 1 (actual)

Nuevos Aires – UCR: 4 (2 actuales y 2 asumen)

Fuerza Patria: 4 (2 actuales y 2 asumen)

Acción Marplatense: 4 (2 actuales y 2 asumen)

Frente Renovador: 2 (actual y 1 asume)

