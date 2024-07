CAMINO AL 10° FUNCINEMA: SE PROYECTAN CORTOS DE LA 8° EDICIÓN

Mientras se esperan las primeras novedades del 10° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, este 3 de agosto a las 18:00 en el Museo MAR (López de Gomara y la costa; Mar del Plata) se hará una nueva función del ciclo que recorre los mejores cortos de la historia del festival: en esta ocasión se proyectarán cortometrajes de la 8a edición realizada en 2022. La entrada será gratuita, por orden de llegada hasta colmar la capacidad del Auditorio.

Se recuerda que en septiembre de este año FUNCINEMA estará realizando su 10ª edición, y con ese fin se está recorriendo lo mejor de su historia con un ciclo mensual. En esta ocasión se verán Mi primer 15 (Argentina) de Federico Hartenstein, Danzamatta (Suiza) de Vanja Victor Kabir Tognola, The administration of the Internet (Alemania) de Simon Schares, Don vs Lightning (Inglaterra) de Big Red Button, Orchestra rehearsal (Rusia) de Tatiana Okruzhnova, For Pete’s sake (EE.UU. / España) de Gerald B. Fillmore, Usted dirá (España) de Ignacio Rodó y Rodrigue in love (Francia) de Johann Dionnet.

El Festival FUNCINEMA nació en 2014, con una primera edición que tuvo un formato de muestra y apenas 19 producciones exhibidas en tres jornadas y en una sola sala. Año tras año, el encuentro cinematográfico de comedia creció, hasta el presente en el que se proyectan más de 90 producciones, en dos salas y con una Competencia Internacional de Cortometrajes.

El objetivo de FUNCINEMA es darle a la comedia el lugar de preponderancia que merece, dado que se trata de un género que es mayormente relativizado en festivales de cine, en ámbitos académicos y en ceremonias de premios. Además, permite llegar a otras culturas por medio del humor y conocer de qué se ríen en países alejados a nuestra idiosincrasia.

A lo largo de todos estos años, el Festival FUNCINEMA llegó a diversos puntos del país, con muestras itinerantes que se realizaron en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Misiones, Bariloche, Ayacucho, Maipú, entre otras.

