Caminos que inspiran

El camino de santiago se palpita también en Mar del Plata… Este domingo a las 10h compartimos una caminata y charla para conocer los Caminos de Santiago de Compostela y compartir experiencias de los que lo hicieron y lo van a emprender.



Lo organizamos con la gente del Centro Gallego de Mar del Plata e invitamos a los q vivieron esta hermosa experiencia y los q la van a vivir… Es tu momento de empezar a soñar y dar los primeros pasos.

Te esperamos para esta aventura… Domingo a las 9h los que quieran nos juntamos en el Centro Gallego de Mar del Plata (calle xx de septiembre 1946) o a las 9.45h en la entrada del Barrio Sierra de los Padres.



Para mis info comunicate al 223 – 578 50 81 (Centro Gallego MDP) o x wattsap al +34 634 64 82 45

Te esperamos en el Camino de Santiago y lo empezamos en Mardel!!!

