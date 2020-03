CAMPAÑA DE CARITAS “LA AYUDA QUE MAS AYUDA ES LA QUE MEJOR SE ORGANIZA”

En este tiempo particular que nos toca vivir es momento de redoblar esfuerzos y sacar a la luz los mejores valores de nuestro pueblo. Son muchos los hermanos nuestros que están pasando situaciones apremiantes de necesidad y que no pueden esperar más. También, cuando la cuarentena pase y la pandemia nos deje, habrá muchas personas y familias que sigan necesitando nuestra ayuda

. En cumplimiento de las disposiciones del gobierno nacional que han limitado justificadamente la circulación de personas de ninguna manera es conveniente salir a la calle por circunstancias que no sean las estrictamente necesarias y autorizadas y eso restringe la posibilidad de donaciones materiales.

Es por eso que “CARITAS MAR DEL PLATA” solicita la colaboración dineraria urgente de la comunidad, personas e instituciones, a través de las modalidades que se indican seguidamente

TRANSFERENCIA BANCARIA: Banco de la Provincia de Buenos Aires: Titular: CARITAS DIOCESANA MAR DEL PLATA Número de Cuenta: 6100-11585/0 CUIL/CUIT:30-69001002-6 CBU: 0140415301610001158508

TARJETA DE CREDITO/DEBITO: Desde nuestro sitio web: www.caritasmardelplata.org.ar Haciendo click en MENU “COMO COLABORAR”

“CARITAS MAR DEL PLATA” compromete la llegada, con transparencia e inmediatez, de las donaciones a las personas y familias más necesitadas de nuestras comunidades. Agradecemos desde ahora la solidaridad conmovedora de nuestro pueblo que siempre está presente y que nos ayuda a ayudar. CARITAS MAR DEL PLATA

Comentarios

comentarios