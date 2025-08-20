Campi llega “De Gira” con sus «Monólogos argentinos»

Martín Campilongo “Campi”, no para. Tras el éxito de la serie “Menen” y su interpretación del ex ministro de Economía Domingo Cavallo y con el reciente anuncio de que será “Mrs Doubtfire” en el musical de la recordada película de Robin Williams “Papá por siempre”, al actor y comediante, ha salido a recorrer el país con su Unipersonal “Monólogos Argentinos” y Mar del Plata será una de sus paradas.

El próximo 6 de septiembre a las 21 en la sala Melany del Complejo de Arte MDQ (San Luis 1750), presentará un espectáculo donde el actor interpretará a seis de sus mejores personajes haciendo estallar de risas al público en cada intervención en este exclusivo show que tendrá Monólogos que harán reír y emocionar de principio a fin.

Martín “Campi” Campilongo es uno de los humoristas y actores más versátiles reconocidos de la Argentina. Con más de 25 años de trayectoria en televisión, teatro y cine, Campi ha sabido construir una carrera sólida basada en la observación aguda, la creación de personajes entrañables y una sensibilidad única para conectar con el público.

Campi comenzó su carrera televisiva en el programa Nico (TELEFE, 1995) y alcanzó gran popularidad en Videomatch y Showmatch, donde brilló con recordadas imitaciones y personajes como “Jorge”, el vecino auténtico que decía lo que todos pensaban, y “El Licenciado Montalbán”, entre otros.

En televisión participó en exitosas ficciones como Los Roldán (2004), Mujeres de nadie (2007) también entre sus proyectos más destacados se encuentra su propio programa en TELEFE, Noti Campi, un noticiero humorístico que marcó un hito en la sátira política y social televisiva. Además, fue una de las figuras clave del exitoso Peligro: Sin Codificar, donde potenció su creatividad y humor con nuevos personajes e imitaciones que rápidamente se convirtieron en virales.

Su Incursión en el Cine también fue destacada en la serie El amor después del amor (Netflix, 2023), donde interpretó a Rodolfo Páez, padre del reconocido músico Fito Páez. También trabajó en películas como 30 noches con mi ex (2022) y Ex casados (2021), reafirmando su capacidad para el humor, pero también para el drama y la emoción.

Acaba de finalizar su papel en Calle Corrientes donde fue aplaudido y destacado por la prensa en el teatro interpretando a “Mamá Cora” en “Esperando la carroza”, donde rindió homenaje a la obra original con una mirada renovada y contemporánea.

Con una mirada lúcida y comprometida, Campi sigue vigente, reinventándose y desafiando los límites del humor con inteligencia, sensibilidad y autenticidad.

Comentarios

comentarios