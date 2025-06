Caravana de motos: sólo uno de los conductores tenía registro

Seis de los siete motociclistas heridos que participaron de la trágica caravana de motos que chocó contra un remís en la avenida Fortunato de la Plaza, incluido el joven de 18 años que perdió la vida, no tenían registro de conducir.

Fuentes judiciales consultadas por LA CAPITAL remarcaron que la víctima fatal, Franco Agustín Maiorano, no solo no tenía registro de conducir, si no que nunca había intentado siquiera tramitarla. Además, en redes sociales se ven fotos del joven con una moto de 250 cilindradas que, de ser la que conducía, jamás pudo haber tenido el registro, ya que primero tendría que haber tenido licencia para un vehículo de menor porte.

Se estima que, en cada picada ilegal o caravana se juntan entre 100 y 200 motociclistas, que luego circulan por la ciudad de manera imprudente, mientras hacen piruetas o willys. Si de los 7 jóvenes que resultaron heridos (y una muerto), 6 no tenían registro, ¿cuántos de los más de cien motociclistas que el viernes a la noche circularon por la avenida Fortunato de la Plaza tenían registro de conducir? ¿Un 15 %?

La lógica invita a pensar que la inmensa mayoría de esos motociclistas no contaba con carnet para conducir, lo que muestra también una falta de eficacia en los controles de tránsito en la ciudad.

El fiscal que investiga el hecho, Germán Vera Tapia, si bien inició una causa por “homicidio culposo y lesiones” decidió no imputar al conductor del Chevrolet Corsa, un remisero de 24 años, a quien considera como víctima de lo sucedido.

El fiscal remarcó que, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, se puede observar cómo la “manada” de motociclistas conducen sin casco, sin luces y de manera imprudente. Mientras que el remisero va a una velocidad permitida, con luces y en su carril. “No podía esquivarlos, ni frenar. No pudo hacer nada”, explicó el fiscal.

Cabe recordar que el remisero, tras el impacto, fue atacado por los motociclistas, quienes lo sacaron del auto, lo golpearon y hasta le pusieron, según su denuncia, un arma en la cabeza para robarle la billetera, los documentos, las llaves del auto y, también, las llaves de la casa.

En declaraciones a LA CAPITAL, el secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Goncálvez, había adelantado que desde Asistencia a la Víctima acompañarían al remisero, a quien consideró “víctima de los motociclistas, quienes lo robaron y golpearon”. Según informaron fuentes consultados, ese “acompañamiento” ya se materializó, y desde el Municipio le habrían cambiado la cerradura de la casa al remisero, para que estuviera más seguro en su casa luego de que le quitaran las llaves.

El fiscal Vera Tapia intenta determinar en qué motos iban Maiorano y el resto de los heridos que permanecen hospitalizados. También espera por los informes de la policía que indicarán si las motos secuestradas -en principio solo dos, una Honda Wave y una Zanella ZB- tenían pedido de secuestro o no.

Además, busca por definir las responsabilidades de cada uno en el marco de una causa que para algunos la víctima es el remisero y para otros el motociclista que murió.

Las picadas ilegales y las caravanas de motociclistas se realizan cada jueves y domingo y rotan por diferentes puntos de la ciudad, como puede ser la avenida Antártida Argentina, Luro y Brasil, Punta Mogotes o la rotonda del Faro. En esta oportunidad, esa caravana de motociclistas o manada se descontroló todavía más y terminó en tragedia, con el choque a un auto en la avenida Fortunato de la Plaza y Talcahuano y la muerte de un joven de 18 años.

Además, otros cinco varones de entre 19 y 26 años resultaron gravemente heridos, al igual que una mujer de 20 años.

