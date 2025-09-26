Cáritas asegura que en la realidad no hay un achique de pobreza e insiste en que en los barrios “es indigencia”

Los indicadores oficiales de pobreza brindaron datos positivos, con una supuesta mejoría en la situación social, escenario que no termina de conformar a los responsables de Cáritas, que a diario atienden a miles de personas que no cuentan con la posibilidad de acceder a lo mínimo indispensable para asegurarse alimento, techo y abrigo por la falta de recursos.

“En la realidad concreta no vemos un achique de la pobreza”, reconoció el padre Hernán David, al frente de la organización en el distrito y, a contramano del reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la conformidad que dejó en el gobierno nacional, asegura que lo que se encuentran de manera cotidiana es “una política desentendida de la realidad de la gente”.

El religioso admitió que este escenario que se enfrentan desde hace tiempo “preocupa y mucho” y aseguró que en el distrito “hay una pobreza que en las barriadas es indigencia”. “Tenemos espacios donde la gente viene a comer”, dijo a Teleocho Informa sobre la respuesta que pueden dar frente a esta situación de emergencia que consideran en la jurisdicción.

Frente a la acción de Cáritas, con mucho respaldo de acciones solidarias de la comunidad, reconoció que hay “poca respuesta del Estado” y fue an más allá: “En la periferia hay ausencia total del Estado y a la par se da el crecimiento del narcotráfico”.

“Es una realidad escandalosa y que se va dando porque el Estado se retira de los barrios y el narco va ganando terreno”, advirtió sobre una problemática que consideró grave, de urgente atención y en la que insistió en que la administración pública debe involucrarse de manera mucho más decidida y presente.

Fuente: Ahora Mar del Plata

