Carlo Acutis será santo y Mar del Plata lo conmemora con una vigilia especial

Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el “Santo Millenial”, será canonizado próximamente, y la comunidad católica de Mar del Plata ya se prepara para celebrarlo. El párroco Ariel Suiro compartió detalles sobre la vida del joven beato, su legado como ciber-evangelizador y las celebraciones especiales que se llevarán a cabo en la parroquia de la Asunción de la Santísima Virgen.

Este sábado, a partir de las 18, se celebrará una misa en el marco de las primeras vísperas. Luego habrá una vigilia de oración organizada por jóvenes.

Acutis falleció a los 15 años en 2006, pero dejó una huella profunda en la Iglesia gracias a su amor por la Eucaristía y su uso de la tecnología para difundir la fe, especialmente a través de un sitio web donde recopiló milagros eucarísticos de todo el mundo. Este compromiso lo convirtió en un referente para las nuevas generaciones y un modelo de santidad en tiempos digitales.

El milagro que condujo a su beatificación ocurrió en Brasil y ahora, tras la aprobación de un segundo milagro, Acutis será declarado santo. En Mar del Plata, la parroquia de la Asunción custodia una reliquia única: un cabello de Carlos, que será parte central de las celebraciones. “Es un regalo para toda la comunidad”, expresó el padre Suiro, destacando la importancia de las reliquias como puentes espirituales con los santos.

Durante el fin de semana de la canonización, la parroquia organizará misas especiales y una vigilia de oración juvenil, invitando a todos los fieles a participar de este momento histórico. “Carlos es un ejemplo para los jóvenes, en un mundo donde muchos buscan sentido a sus vidas”, concluyó el sacerdote.

La emoción crece entre los fieles ante la inminente canonización de este joven del siglo XXI.

