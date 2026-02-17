Carnaval termina nublado y con mucho calor: cómo estará el clima este martes 17 de febrero en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará cubierto durante todo el día, con una máxima cercana a los 30º C.

Se cierra el fin de semana largo por Carnaval y este martes 17 de febrero se espera un clima nublado y caluroso en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo estará mayormente nublado. A la tarde estará nublado y luego volverá a mayormente nublado. Todo el día habrá una mínima probabilidad de lluvia (0 a 10%).

La temperatura será de 24º C por la mañana, mientras que a la tarde hará una máxima de 30º C. A la noche bajará a 25º C.

En cuanto al viento, soplará todo el día a 13-22 kilómetros por hora, a la mañana desde el norte y a partir de la tarde desde el noreste.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios