Carnavales más seguros: la celebración en Gualeguaychú contará con cámaras de seguridad

Los populares carnavales de Gualeguaychú atraen a miles de espectadores de todo el país, por lo que las cámara de videovigilancia forman parte primordial para garantizar la seguridad y la correcta atención ante incidentes.

Como cada año, el país se viste de fiesta para celebrar el carnaval. Carrozas, comparsas, bailarines y artistas suelen acompañar este mágico festejo, sobre todo en una de las más imponentes celebraciones como: el “Carnaval del país” también conocido como el carnaval de Gualeguaychú. Esta conmemoración, tradicional de la provincia de Entre Ríos, se ha convertido en una atracción turística para aproximadamente 38.000 espectadores que puede llegar a albergar el Corsódromo de Gualeguaychú, razón por la cual, esta gran fiesta también requiere grandes medidas de seguridad.

Bajo este contexto, Dahua Technology empresa líder en ventas de cámaras de seguridad, instaló cámaras de videovigilancia con el objetivo de garantizar mejores medidas de seguridad y atender a tiempo situaciones de emergencia, lo que contribuye a un ambiente más seguro y tranquilo para todos aquellos que desean disfrutar de un carnaval alegre y divertido.

“Las cámaras están instaladas en los puntos seleccionados por la Comisión del Carnaval, en su mayoría puntos de acceso al predio, ya sean ingresos a pie o ingresos vehiculares. Estas cámaras, sin duda son un salto tecnológico a lo que se contaba en ediciones anteriores, ya que poseen ultra alta definición de 5 MP capaces de captar con mucha mejor claridad las situaciones que se desean observar y mediante este nuevo sistema se podrá tener una visión en detalle de lo que está ocurriendo en los ingresos al espectáculo, dejando grabado cualquier inconveniente que se suscite.” reveló Sebastían Mirich, Director de Mirich Seguridad empresa que llevó adelante la instalación de las cámaras.

Asimismo, las cámaras están integradas con sistemas de alarmas colocados en sectores sensibles y la operación y funcionalidad de los mismos es monitoreada noche a noche por el personal especializado.

Dado que se encuentran en un espacio público cedido por el municipio para la realización del evento, todas las cámaras son chequeadas para que se encuentren en estado óptimo durante la celebración. El sábado, es el día donde miles de personas se acercan a conseguir su entrada y ahí es donde se presta mayor atención en el cuidado de los espectadores, sistema que funciona hasta terminado el espectáculo.

“Nuestra tecnología ayuda a agilizar el ingreso al Corsódromo, promueve la seguridad durante el evento y también pretende mejorar las condiciones para futuras celebraciones, pues en la semana, pasado el espectáculo, se suelen analizar las grabaciones para estudiar el comportamiento de los asistentes. Entendemos que festejar con responsabilidad es tarea de todos y ofrecer herramientas que impulsen mejores medidas de seguridad contribuyen a una mayor diversión y alegría” indica Julia Anschütz, Manager de Marketing y Comunicación de Dahua Technology.

