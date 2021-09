Carolina Castro: “Más trabajo es progreso con derechos verdaderos”

La segunda precandidata a diputada nacional por el frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo Carolina Castro estuvo acompañada de quien le sigue en la lista del frente Vamos con Vos a diputados nacionales, Gustavo Pulti; de los precandidatos a senadores provinciales Horacio Taccone y Adela Vismara; y de los precandidatos a concejal por Acción Marplatense Fernando Telpuk, Mónica Biasone, Diego Peláez y Viki Herrera.

Durante la mañana, la agenda de Carolina Castro incluyó una visita a la fábrica de tablas de surf Xtorsion Surfboards. Se trata de una empresa marplatense con una amplia trayectoria en el mercado nacional, así como en el comercio con Chile y Perú. El equipo de trabajo de esta fábrica de tablas de surf además se caracteriza por contar con una constante capacitación para mejorar sus materias primas y lograr diseños personalizados para cada deportista. Fue en ese espacio que Carolina Castro subrayó: “Estoy muy contenta de charlar con trabajadores y empresarios, de conocer lo que les está pasando a los distintos sectores. Uno se acerca a cualquier comercio y te dicen que no quieren tomar personas, incluso si tienen algo de trabajo. Prefieren dar algunas horas extras más a las personas que ya forman parte de cada equipo. Esa dinámica no le hace bien a nadie. Con Florencio Randazzo venimos planteando precisamente esto. La Argentina necesita que encontremos una manera inteligente de incorporar gente al mercado laboral, porque con las leyes que tenemos actualmente eso no está pasando. Para eso es necesario repotenciar el mercado exportador dando beneficios impositivos principalmente a las pymes y generando mayores inversiones en cada sector industrial. Más trabajo es progreso con derechos verdaderos».

En ese marco, la precandidata a diputada nacional sostuvo: “Nosotros creemos que es clave que la Argentina recupere su capacidad exportadora. Con Vamos con Vos, con Florencio Randazzo, tenemos una propuesta bien concreta en materia de exportaciones. Es posible lograrlo y hay que tener las agallas para tomar este tipo de decisiones y darle la posibilidad al que exporta de exportar más. Es clave que entren divisas a la Argentina”.

Más tarde, reunida con representantes del sector empresario de la pesca, la construcción, el software, la hotelería y la gastronomía, la actual precandidata a diputada nacional por el frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo Carolina Castro aseguró: “La Argentina va a recuperar la cultura del trabajo si se logra reemplazar una lógica política que está basada en la disputa y no en los proyectos”.

Respecto a las proyecciones posteriores a las elecciones, la precandidata a diputada nacional por el frente Vamos con Vos Carolina Castro retomó la importancia y relevancia del trabajo en equipo tanto en el Congreso como en el Concejo Deliberante: “Si logramos constituir un Congreso Nacional con figuras como las de Florencio Randazzo, como Gustavo Pulti, con Mónica Fein, vamos a empezar a constituir un proyecto político distinto y creo que vamos a poder mover el amperímetro del Congreso. Por mi parte, me tranquiliza saber que en nuestro espacio político vamos a contar con personas como Gustavo Pulti en el Congreso Nacional y como Fernando Telpuk en el concejo deliberante marplatense, personas que han logrado cambios concretos cuando les ha tocado gestionar. Por eso necesitamos también en los concejos deliberantes de los distintos distritos que nuestra alternativa política aparezca como una posibilidad para llevar a cabo nuestros proyectos, como ya se hizo en Mar del Plata”.

Por último, el precandidato a diputado nacional por el frente Vamos con Vos que encabeza Florencio Randazzo Gustavo Pulti remarcó: “Con Randazzo encabezando la lista de diputados nacional, con Telpuk en el concejo deliberante, y Taccone en la legislatura, constituimos un equipo que se propone respaldar fuertemente la lógica de propuestas basadas en la producción y el trabajo”.

