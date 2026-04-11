CARPA UNIVERSITARIA POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO

El próximo lunes 13 de abril, docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata comienzan otra semana de la lucha exigiendo la aplicación de la Ley de financiamiento universitario.

Tal lo resuelto por los gremios ADUM (docentes) y APU (nodocentes) de Mar del Plata, el lunes se instalará la Carpa Universitaria con diferentes acciones para visibilizar el reclamo contra el ajuste y el recorte presupuestario.

Además, se suman a la lucha la comunidad universitaria en su conjunto, con estudiantes de las diferentes carreras de nuestra Universidad.

CRONOGRAMA DE ACCIONES:

El lunes 13 y miércoles 15 la carpa funcionará de 10 a 18hs en el Complejo universitario (Funes y Rodríguez Peña) donde también se realizarán clases públicas.

El martes 14 se instalará frente a la Catedral (Peatonal San Martín y Mitre) desde las 12hs y se desarrollará un festival artístico en defensa de la Universidad.

Ante el incumplimiento del gobierno nacional, la comunidad universitaria moviliza nuevamente por la urgente aplicación de la Ley de financiamiento universitario aprobada -con insistencia del Congreso- el año pasado.

La ley establece la recomposición salarial en función de lo perdido desde diciembre de 2023 que acumula ya un 49% y la actualización trimestral de los salarios y el presupuesto de acuerdo a la inflación.

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