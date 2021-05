Carrancio: “Es injusto que quienes tengan que seguir afrontando de manera exclusiva el aumento de boleto sean nuestros vecinos”

Este jueves el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón cedió facultades al intendente Guillermo Montenegro para que declare la emergencia en el Transporte Público de Pasajeros y aumente la tarifa del boleto. El concejal Alejando Carrancio (Crear), tras plantear modificaciones al proyecto en tratamiento que no fueron aceptadas, votó negativamente la referida delegación al ejecutivo.

El edil que integra el espacio Juntos por el Cambio propuso poner límites a los aumentos y que la emergencia se declare solamente por un año.

Carrancio enmarcó su intervención en la discusión de la fallida presentación del Pliego de Transporte que hiciera oportunamente el Ejecutivo municipal. “El servicio de transporte público que tenemos en nuestra ciudad hace ya mucho tiempo que no es el que todos deseamos. Estuvimos ante una oportunidad de poder hacer un cambio que sea positivo para nuestros vecinos y lamentablemente por la cerrazón y falta de escucha de un gobierno no pudimos”.

“Se había presentado un proyecto de pliego licitatorio con cuestiones que eran interesantes, pero también con otras que podían mejorarse y resultar en un instrumento que fuera de avanzada y a la vez cuide a sus usuarios. Con normas claras y transparentes que tuviera como norte una actualización del sistema, un mejor control de la prestación y sin castigar los bolsillos de los usuarios”. “No se pudo, por la actitud mezquina y cerrada de quienes lo presentaron perdimos esa oportunidad”, enfatizó el concejal.

Respecto a la declaración de emergencia que era el primer punto a discutir en la sesión de hoy, manifestó que “los alcances de esta herramienta no están expresamente delimitados en la norma que se sometió a votación, pero entendemos que es necesaria para garantizar que nuestra ciudad cuente con un servicio que utilizan muchísimos vecinos de nuestra ciudad. En razón de eso, es que solicité que la extensión sea solamente por el plazo de un año sin prórroga automática”.

Sobre la delegación de facultades al intendente municipal para que aumente la tarifa hasta el 31 de diciembre del corriente año el concejal refirió que “entendemos que los costos del servicio han crecido, como sucede con repuestos, combustibles, etc., pero también sabemos que el costo de vida de los usuarios, en su mayoría trabajadores, también ha subido. Por ello nos parece injusto que quienes tengan que seguir afrontando de manera exclusiva estos incrementos sean nuestros vecinos». «Por esta razón solicité que se ponga tope al incremento, y que ese límite esté dado por el incremento que tuvo el salario mínimo vital y móvil desde que fuera dado el último aumento de la tarifa y los posteriores ajustes que fuera teniendo mientras se encuentre vigente la delegación de facultades”, enfatizó.

“De esta forma, y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el cual se encuentra nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país, no le estaríamos aplicamos todo el peso del aumento a los bolsillos de los usuarios, a quienes debemos cuidar de manera particular. Lamentablemente, otra vez no se nos escucha, no se cuida el bolsillo y la realidad del usuario, por eso votamos en contra, y ahora será el ejecutivo el responsable y encargado de realizar los ajustes sin tope», concluyó.

