Caso Ángel: detuvieron a la madre y al padrastro del chico fallecido

La Justicia ordenó capturar a Mariela Altamirano tras los resultados de la autopsia. Los médicos confirmaron que el nene murió por un fuerte golpe en la cabeza y no por una descompensación médica. También detuvieron a Maicol González, pareja de la mujer.

En las últimas horas, la justicia de Chubut ordenó la detención de Mariela Altamirano y Maicol González, madre y padrastro de Ángel, el pequeño de 4 años que falleció la semana pasada en Comodoro Rivadavia. La medida se tomó tras el avance de la investigación penal, que dio un giro clave luego de que los resultados preliminares de la autopsia revelaran que el niño murió a causa de lesiones internas graves en la zona craneal, contradiciendo la versión inicial de una descompensación natural.

Mariela Altamirano y Maicol González fueron apresados en las últimas horas por el crimen en Comodoro Rivadavia.

El fallecimiento de Ángel ocurrió el pasado miércoles, luego de que ingresara al Hospital Regional sin signos vitales. Si bien en un primer momento la madre aseguró que el niño se había sentido mal y que ella misma intentó realizarle maniobras de RCP, los médicos detectaron hematomas y traumatismos que activaron el protocolo de investigación por muerte dudosa. El informe forense posterior confirmó la existencia de lesiones compatibles con maltrato físico.

El caso ha provocado una fuerte conmoción y críticas hacia el sistema de protección de menores. El padre del niño, Luis López, manifestó que había alertado reiteradamente a la justicia sobre los riesgos de que el menor conviviera con su madre. López denunció que, durante el proceso de revinculación, presentó videos en los que el niño suplicaba no ir a la casa materna, pero que sus reclamos fueron desestimados por la asesoría de menores y el juez de familia interviniente.

Por su parte, antes de su detención, Altamirano había negado las acusaciones de maltrato en declaraciones públicas, afirmando que buscaba proteger a su hijo. Sin embargo, la fiscalía consideró que existen elementos suficientes para su imputación. La investigación continúa para determinar si hubo otros responsables y para analizar el desempeño de los organismos oficiales que intervinieron en la custodia del menor.

Fuente: Diario Popular

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