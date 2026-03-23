Caso ARA San Juan: inicia la segunda semana del juicio y la querella espera que sea “clave y decisiva”

La abogada Valeria Carreras sostuvo que esta nueva etapa del proceso será decisiva porque comenzarán a declarar testigos y podrán contrastarse las versiones dadas por los imputados.

La segunda semana del juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan comenzará este lunes en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, con una expectativa alta por parte de la querella mayoritaria, que representa a 34 familias de los 44 tripulantes.

La abogada querellante Valeria Carreras aseguró que se trata de una instancia “clave y decisiva” para avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino.

Carreras explicó que las expectativas están “altísimas” porque, a diferencia de la primera semana del juicio, ahora comenzarán a declarar testigos. “En la primera semana escuchamos el relato de los imputados, que están autorizados a mentir. En esta segunda etapa no van a poder hacerlo”, afirmó.

Según detalló, durante esta semana está previsto que declaren unos 20 testigos, aunque advirtió que el número podría reducirse por la necesidad de profundizar en cada testimonio. “Hay que ser muy meticuloso, preguntar y repreguntar. Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción y que los que mintieron o camuflaron la verdad queden en evidencia”, señaló.

Carreras explicó además que entre los testigos habrá perfiles distintos. Por un lado, técnicos que “opinan, informan y dan fe” sobre las condiciones en las que se encontraba el submarino. Por otro, ex comandantes del ARA San Juan, que aportarán su versión en base a la experiencia acumulada dentro de la fuerza.

La abogada sostuvo que junto a los familiares seguirán reclamando “respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval”, y recordó que todos los testigos tienen la obligación legal de decir la verdad.

En ese marco, también denunció la presencia en la primera semana del debate de un integrante de la Armada que, según afirmó, genera preocupación en la querella. Se trata del capitán de fragata Daniel Lorenzo, auditor de la fuerza y ex defensor en el Consejo de Guerra de dos imputados y del ex jefe Marcelo Srur.

Carreras cuestionó qué función cumplía en la audiencia y puso en duda la explicación que intentó dar una de las defensas. Según indicó, se quiso presentar a Lorenzo como una especie de colaborador logístico, aunque en esa etapa todavía no había testigos que trasladar o alojar.

“¿Quién está interesado en controlar y auditar este juicio? ¿Por qué la Armada Argentina comisiona a un abogado auditor a estar presente?”, planteó la letrada, que adelantó que volverá a objetar su presencia si se repite durante esta segunda semana.

Fuente: Mi8

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