Castraciones gratuitas en Mar del Plata: dieron a conocer el cronograma de la semana

El servicio estará disponible en CIC La Herradura, Parque Camet, la sede de Zoonosis y la Sociedad de Fomento El Boquerón.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, difundió el cronograma de funcionamiento de los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos durante la próxima semana en distintos barrios de Mar del Plata.

Según se informó, el servicio estará disponible en el CIC La Herradura, el Galpón Municipal Parque Camet, la sede de Zoonosis y Bienestar Animal y la Sociedad de Fomento El Boquerón. Antes de cada jornada, además, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

Cronograma de castraciones

En el CIC La Herradura, ubicado en Moreno 12100, las castraciones se realizarán de lunes 13 a viernes 17 de abril antes de las 8.

En los mismos días y horario también funcionará el servicio en el Galpón Municipal Parque Camet, con ingreso por Beltrán 5400.

De lunes a viernes, antes de las 9, también podrán acercarse a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani. En tanto, el sábado 18 la atención comenzará a las 8.

Por su parte, el viernes 17 también habrá servicio en la Sociedad de Fomento El Boquerón, destinado a vecinos de esa zona, con atención desde las 8.

Desde el municipio aclararon que las castraciones serán por orden de llegada y sin turno previo. Se admitirá un solo animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.

Para consultar requisitos y el cronograma completo, los vecinos pueden ingresar a: mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

Vacunación antirrábica

La vacunación antirrábica gratuita estará disponible de lunes a sábado de 8 a 13, sin turno previo, en las sedes de Zoonosis ubicadas en Hernandarias 10200 y en Canesa esquina Guanahani.

Además, en la Delegación Batán, ubicada en Avenida Centenario y calle 155, se aplicará de lunes a jueves de 10 a 12.

También se realizará una jornada de vacunación el jueves 16 de abril a las 9 en el CIC La Herradura, en Moreno 12100.

Requisitos para asistir

Desde Zoonosis recordaron que debe concurrir una sola persona mayor de edad, presentando DNI, con el animal.

La vacunación es gratuita para todos los perros y gatos mayores de tres meses, aunque no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia.

Además, los perros deben asistir con correa y collar, y con bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas o sus cruzas. Los gatos, en tanto, deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, y no sueltos ni en cajas, para evitar escapes.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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