Castraciones y vacunación antirrábica: dónde estarán los quirófanos móviles esta semana

Las castraciones serán por demanda espontánea y sin turno previo

El Municipio -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos.

Desde el lunes 18 al viernes 22, una unidad funcionará en la Asociación Vecinal de Fomento Belisario Roldán, ubicada en Rawson 7750. Los vecinos deberán presentarse antes de las 8. Por otro lado, en la misma fecha un quirófano permanecerá en el Estadio José María Minella, su ingreso será por el estacionamiento ubicado en Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate y deberán presentarse de lunes a viernes antes de las 8.

Mientras que el lunes 18 estará presente una unidad en el Galpón Municipal de Parque Camet, ingreso por Beltrán al 5400, donde los vecinos deberán presentarse antes de las 8. Del martes 19 al viernes 22 será el turno de la Sociedad de Fomento Florencio Sánchez, ubicada en Dellepiane 2431, antes de las 8.

Además, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, serán de lunes a viernes antes de las 10.

Por último, el sábado 23 antes de las 8, una unidad estará en el Centro Cultural de Batán, ubicado en Calle 128 entre colectora y 143. Se priorizará a vecinos de Batán y la zona, se solicita asistir con DNI en mano.

Las castraciones serán por demanda espontánea y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad de las castraciones a todos los vecinos se admitirá solo un animal por persona.

Vacunación antirrábica

En cuanto a vacunación antirrábica para perros y gatos mayores a 3 meses, se informa que se realizará desde el lunes 18 al viernes 22 de 9.30 a 12.30. El lunes será en la Sociedad de Fomento Faro Norte (Sánchez de Bustamante 3460), el martes en la Asociación Vecinal de Fomento Alfar (Luis Franco -ex 413- 750), el miércoles en la Sociedad de Fomento Punta Mogotes (Lebensohn 2250), el jueves en la Sociedad de Fomento Autódromo (Rosales 12.086) y el viernes en el Club Deportivo Al Ver Verás (Tetamanti 3324).

Es importante remarcar que no se pueden vacunar hembras preñadas y en lactancia, ni animales enfermos o convalecientes. Para conocer los requisitos para las castraciones e información sobre vacunación antirrábica, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb

Fuente: Ahora Mar del PLata

