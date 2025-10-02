CATUPECU MACHU REGRESA A LA PLATA TRAS NUEVE AÑOS DE AUSENCIA

Liderada por Fernando Ruíz Díaz, junto a Charlie Noguera en el bajo y Nicolás “El Vikingo” Meardi en batería, la formación actual en formato trío propone un viaje sonoro poderoso y emotivo, que conserva intacto el espíritu salvaje de la banda y la misma intensidad que marcó toda su historia.

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, Catupecu Machu se destacó por su capacidad de experimentar y reinventarse, explorando desde el rock y el metal hasta los matices electrónicos, siempre con guitarras cargadas de fuerza y una puesta en escena que invita a vivir cada canción con pasión y descontrol, entre saltos, gritos y un público que canta con devoción.

Tras encender escenarios en el Festival Tribus en Santa Fe y en el Festival Cordillera en Colombia —donde demostraron que siguen siendo un referente indiscutido de la escena latinoamericana—, y luego de presentar su nuevo ciclo “Veladas Secretas I, II y III” en The Roxy Live, Catupecu Machu regresa a La Plata para un esperado reencuentro con su público, en una noche que promete ser inolvidable.

Con la misma fuerza de siempre, la banda celebrará junto a los platenses los 73 años del Teatro Ópera, confirmando que su fuego sigue intacto y que cada presentación es una experiencia única, intensa y cargada de emoción.