Causa por presuntas coimas en ANDIS: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo

El exdirectivo de la Agencia Nacional de Discapacidad está retenido en su domicilio de Pilar, bajo custodia de la Policía de la Ciudad.

El juez federal Sebastián Casanello prohibió la salida del país al desplazado titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a los directivos del laboratorio Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos que involucrarían a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo «Lule» Menem.

Además de Spagnuolo no podrán salir del país, Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker y Eduardo Kovalivker, responsables del laboratorio en cuestión.

La medida fue ordenada en la causa en la que se investiga una trama de corrupción tras la difusión de audios en los que se escucha a Spagnuolo hablar sobre retornos que iban a manos de funcionarios, incluida Karina Milei.

La orden fue impartida tras los allanamientos realizados en la causa en la que se incautaron órdenes de pago multimillonarias a la droguería, los teléfonos de Spagnuolo y de los directivos del laboratorio y u$s266 mil en un automóvil de Emmanuel Kovalivker, uno de los involucrados.

Allanamientos por coimas en la ANDIS: secuestraron celulares de Spagnuolo y una máquina de contar billetes

En el marco de 15 requisas que se realizaron desde la madrugada, la Justicia logró localizar este mediodía al desplazado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el country Altos de Campo Grande en el partido de Pilar.

No hubo pedido de detención contra Spagnuolo por parte del fiscal Franco Picardi que tiene delegada la causa. “Fuimos por la prueba, para resguardarla”, informaron fuentes judiciales a Ámbito.

La Justicia secuestró dos teléfonos celulares, de los cuales uno lo llevaba consigo y otro que estaba en un automóvil, una máquina de contar billetes y documentación que le fue solicitada al ex titular de ANDIS. También billetes de baja denominación.

Uno de los procedimientos fue realizado en una dependencia de la Agencia de Discapacidad en la calle Ramsay 2250. Allí se encontró algo relevante para los investigadores, “una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146”.

Durante uno de los allanamientos que se realizó en Nordelta, Emmanuel Kovalivker intentó abandonar su domicilio, siendo interceptado por personal policial en un automóvil.

En el vehículo se hallaron u$s266 mil y $7 millones en efectivo, además de anotaciones que fueron secuestrados en el procedimiento y el pasaporte del imputado.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios