Cementerio Parque Municipal: sigue el abandono y las quejas por la falta de inversión

Nichos rotos, ataúdes a la vista y más. “Una postal que duele a quienes visitan a sus seres queridos y que refleja la ausencia del Ejecutivo municipal”, denunciaron desde Unión por la Patria en el mes de agosto. Hoy todo sigue igual, nada cambió

El Cementerio Parque Municipal de Mar del Plata atraviesa una situación crítica que desde la oposición, afirman, se ha transformado en símbolo del abandono y la desidia.

En el mes de agosto, el bloque de concejales de Unión por la Patria alertó que, a pesar de contar con partidas en el presupuesto municipal, los fondos no fueron ejecutados y los vecinos se encuentran con un espacio deteriorado, indigno y doloroso.

En ese aspecto, se precisó que durante el 2024, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) proyectó una partida de $140 millones para obras de puesta en valor en los cementerios municipales. Sin embargo, esas obras nunca se realizaron y en lo que va de 2025 aún no hubo inversión y las mejoras brillan por su ausencia.

Casi a fines de noviembre la situación no tuvo respuestas e incluso a empeorado. nichos rotos y ataúdes a la vista, techos con filtraciones, columnas oxidadas, luminarias rotas, baños inutilizables, pasillos inundados y palomas anidando en estructuras funerarias.

Mientras tanto, el crematorio municipal continúa fuera de servicio desde hace más de dos años, obligando a las familias a recurrir al sector privado u otras localidades vecinas en uno de los momentos más difíciles de sus vidas sumado a los altos costos que implica.

El deterioro es visible. Una postal de abandono que duele a quienes visitan a sus seres queridos.

