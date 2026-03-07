Centros que trabajan con personas con discapacidad advierten una situación crítica: «No se llega a pagar los sueldos»

Desde Crede aseguran que el congelamiento de aranceles y los retrasos en los pagos de obras sociales comprometen el funcionamiento de los servicios y el pago de salarios.

Instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad atraviesan una situación económica crítica a raíz del congelamiento de aranceles y los atrasos en los pagos por parte de obras sociales. Señalan que el escenario compromete el funcionamiento cotidiano y la continuidad de las prestaciones.

Julieta Martínez, terapista ocupacional de Crede, explicó que los valores que reciben por los servicios permanecieron sin actualización durante un largo período.

“Desde ya hace dos años esos aranceles, que es el valor que pagan las obras sociales por los servicios que brindan los centros de día en nuestro caso, están congelados. Hubo aumentos el año pasado a fin de año y ahora aparentemente este último mes, pero son aumentos que no llegan a alcanzar ese margen de desactualización de dos años”, señaló.

Según indicó, esta situación obliga a las instituciones a cubrir la diferencia entre los costos reales y lo que perciben por las prestaciones: “Esto lleva a las instituciones a financiar esta cuestión de no llegar a fin de mes con los sueldos, con los servicios y con el mantenimiento de las instituciones”.

Además, Martínez detalló que durante el 2024 los centros debieron sostener el funcionamiento sin incrementos en los aranceles. “La institución estuvo sosteniendo esta falta de relación entre lo que paga la obra social y el valor real de lo que es el servicio de centro de día”, explicó.

A este panorama se suman demoras en los pagos por parte de algunas obras sociales: “Hoy en día hay obras sociales que tienen seis meses de retraso. Si ninguna familia se puede sostener en esta situación, en una institución mucho menos”.

