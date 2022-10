Cerro Champaquí: el relato de una marplatense que contó detalle por detalle lo que pasó en la travesía

Bomberos Voluntarios y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe (ETAC) participaron de la evacuación de dos contingentes que quedaron varados en el cerro Champaquí, en el oeste de la provincia de Córdoba, debido a un temporal, según se informó este miércoles desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad local.

Un contingente está integrado por 54 personas que llegaron de Rosario, mientras el otro es de 21 turistas de Mar Del Plata.

«El secretario de Gestión Gestión de Riesgo, @claudiovigneta informa que están en la zona 2 helicópteros para rescatar a una persona mayor de edad que será trasladada al Hospital San Roque y los menores serán trasladados al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita», indicó la cartera a través de Twitter.

Sergio Cravero, director del Departamento Unidades de Alto Riesgo (Duar), dijo este miércoles que las personas «se encuentran con guías, bien contenidos y en los albergues que están acondicionados para que estén seguras».

Cravero detalló a medios locales que a medianoche notificaron a Duar que había un pedido de auxilio en la zona de Champaquí por dos contingentes varados.

El Marplatense tuvo contacto con una de las marplatenses que participó de la travesía. Se trata de Patricia Leniz quien fuera concejal y titular del área de Desarrollo Social en la gestión anterior local.

«Con mucho esfuerzo , con mi grupo de trekking el martes hicimos cumbre en el Champaqui, pudimos llegar al refugio antes de la tormenta», comentó desde Córdoba.

«La tormenta fue fuertísima, el cielo se iluminaba haciéndose dia, muchísimo viento y lluvia muy copiosa. El miércoles comenzamos el descenso hacia la base del Champa. Antes tuvimos que esperar la evacuación de una compañera que se descompenso, ella se había quedado en el refugio todo el tiempo», relató.

Según el relato, «esto lo determinaban los Policías Bomberos que llegaron a las 8hs de la mañana que por la tormenta de la noche no pudieron llegar antes. Hasta que no se la trasladara no nos podíamos ir. El helicóptero llegó alrededor de las 11 hs, llevándose a Ana a un hospital de Córdoba capital».

Según su relato, «nosotros comenzamos en descenso. Cruzamos rio, arroyos e hilitos de agua , bien tan necesario , cuando comenzamos la marcha habíamos observado la gran necesidad de lluvia por los lugares que transitamos. Quiero aclarar que el grupo de Mar del Plata nunca estuvo varado por la lluvia, ni por la crecida de rio».

«Quiero agradecer a los Policias Bomberos del Champaqui, al medico que estaba con otro grupo de chicos a sus guías que colaboraron en la atención de Ana hasta su evacuación del refugio, a nuestros guías Tato y Jeremías, dos genios totales, a la gente del refugio Ramon González ,que nos atendió tan bien, y especialmente a nuestra Fernanda y a todo el grupo de Trekking y Senderismo», dijo y agregó: «Pura Aventura que hicimos este desafío, orgullosa de haber compartido esta experiencia con ellos», contó por último.

