Cerró el único hospital para niños con desnutrición en Argentina

En diálogo con «Ecos de Mañana», programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, el Dr. Abel Albino, referente de la Fundación CONIN, habló sobre el lamentable cierre del Centro de Recuperación Nutricional Santa Teresa de Calcuta, el único hospital para chicos desnutridos de Argentina.

El hospital de la Fundación CONIN en Las Heras, Mendoza, dejó de funcionar por la imposibilidad de pagar salarios, en un contexto de fuerte desfinanciamiento. Así lo confirmó su referente, el doctor Abel Albino, quien explicó que el convenio con la provincia no se actualiza desde hace años y que actualmente perciben apenas «el 7% de lo que vale la internación de un chico».

La situación impacta de lleno en la atención de niños con desnutrición, una problemática que el propio Albino calificó como clave para el desarrollo del país. Según advirtió, «la principal riqueza de un país es su capital humano y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro».

Falta de actualización y crisis operativa

El médico detalló que el convenio histórico con Mendoza quedó desfasado frente a la inflación, lo que volvió inviable el funcionamiento del centro. En ese sentido, describió como «increíble» no poder afrontar los sueldos del equipo tras años de trabajo sostenido.

En ese marco, remarcó que se trata de una tarea altamente especializada y con resultados comprobables. Señaló que en 25 años trataron a miles de niños con desnutrición grave, con una tasa de mortalidad mínima: «podrían haber muerto 800 chicos y se murió uno solo», expresó, al destacar la eficacia del modelo.

La desnutrición, un problema estructural

Albino insistió en que la desnutrición infantil no solo afecta la salud inmediata, sino también el desarrollo cognitivo. En sus palabras, se trata de «la única debilidad mental que se puede prevenir y revertir», lo que la convierte en una prioridad estratégica.

Además, planteó que la solución requiere un abordaje integral entre el Estado, organizaciones sociales y la comunidad. «esto se soluciona trabajando en silencio durante una generación», afirmó, al cuestionar la falta de políticas sostenidas en el tiempo.

El modelo chileno como referencia

Durante la entrevista, el especialista puso como ejemplo a Chile, país que logró reducir drásticamente la desnutrición infantil mediante inversión sostenida en nutrición y desarrollo infantil.

Según explicó, ese proceso permitió mejorar indicadores sociales y económicos a largo plazo, lo que refuerza la idea de que la inversión social «da del 7 al 12% de rendimiento», incluso por encima de otras alternativas económicas.

Impacto en Mar del Plata y pedido de ayuda

Albino destacó que la Fundación CONIN también trabaja en Mar del Plata junto a instituciones locales como la Universidad FASTA y comedores comunitarios, con equipos comprometidos en territorio.

Frente al cierre del hospital y la crisis general, realizó un pedido directo a la sociedad para sostener la tarea: convocó a sumar aportes mensuales equivalentes «a lo que vale una pizza o un tanque de nafta», con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas.

Una advertencia sobre el futuro

El referente de CONIN cerró con una definición contundente sobre el rumbo del país: advirtió que sin inversión en la infancia no hay desarrollo posible. «ya no se mide a los países por la cantidad de habitantes, sino por la calidad de los hombres que es capaz de producir», sostuvo.

El cierre del hospital en Mendoza no solo expone una crisis puntual, sino que reabre el debate sobre las políticas públicas en nutrición infantil y el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.

Fuente: LU9

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