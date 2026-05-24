“Chapa no se vende”: Raverta presentó su proyecto para frenar la privatización de los hoteles de Chapadmalal

La senadora provincial Fernanda Raverta encabezó este sábado una actividad en los hoteles de Chapadmalal para presentar el proyecto de ley que impulsa en la Legislatura bonaerense con el objetivo de que la Provincia recupere la administración del complejo y garantice la continuidad del turismo social.

La jornada se realizó en la capilla de la Unidad Turística Chapadmalal bajo la consigna “Chapa no se vende, se defiende” y reunió a dirigentes políticos, organizaciones sociales, trabajadores y vecinos, en medio de la preocupación por el futuro del complejo tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cierre operativo de la unidad y el pase a disponibilidad de trabajadores.

El proyecto presentado por Raverta busca que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de los hoteles, estableciendo además que todos los predios y edificios queden afectados exclusivamente al turismo social.

La iniciativa también contempla acciones judiciales y medidas administrativas para impedir cualquier esquema de concesión o disposición que contradiga el carácter público y social del predio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2013.

“Detrás de Chapadmalal no hay solamente hoteles. Hay recuerdos familiares, primeras vacaciones y chicos viendo el mar por primera vez”, expresó Raverta durante la actividad.

La presentación se realizó luego de que el Gobierno nacional avanzara formalmente con el proceso de desmantelamiento de la Unidad Turística Chapadmalal, con el pase a disponibilidad de trabajadores del complejo y la paralización de las actividades vinculadas al turismo social.

En ese marco, Raverta cuestionó la orientación del Ejecutivo nacional y defendió el rol histórico de los hoteles de Chapadmalal. “Hay quienes miran Chapadmalal y ven tierra para hacer negocios. Nosotros vemos familias, oportunidades y chicos conociendo el mar por primera vez”, afirmó.

Los hoteles de Chapadmalal fueron impulsados por el peronismo a partir de 1945 como parte de una política pública que amplió el acceso de los trabajadores a las vacaciones pagas y al turismo social. Desde entonces, miles de familias de todo el país pudieron viajar, descansar y conocer el mar por primera vez a través de este complejo emblemático de la costa bonaerense.

Durante la actividad también se realizó un homenaje a Eva Perón con el descubrimiento de una placa junto al busto restaurado ubicado en el predio, del que participaron autoridades del Partido Justicialista de General Pueyrredon.

Además, tomaron la palabra trabajadores de la Unidad Turística y representantes de sociedades de fomento de la zona, quienes manifestaron su preocupación por el futuro del complejo y la pérdida de puestos de trabajo.

En el tramo final del encuentro, la concejala Mariana Cuesta presentó el proyecto impulsado en el Concejo Deliberante para respaldar la iniciativa de Raverta y defender la continuidad del turismo social en los hoteles de Chapadmalal. Por su parte, la consejera escolar Luciana Baldini expuso la iniciativa vinculada a la defensa del acceso de contingentes escolares al complejo y la importancia educativa y social que históricamente tuvo Chapadmalal para miles de chicos y chicas de la Argentina.

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