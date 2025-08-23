Charla “Oasis Submarino” con los protagonistas de la expedición que conmovió al país

Los especialistas marplatenses que participaron en la misión científica internacional comparten su experiencia a bordo del Falkor (too), comparten hallazgos inéditos y acercan la ciencia del mar a la comunidad.

El próximo viernes 29 de agosto a las 20 horas, se realizará en el Club TRI (20 de Septiembre 2650, Mar del Plata) una charla abierta con los cuatro integrantes marplatenses que participaron en la expedición al Cañón Mar del Plata, a bordo del buque científico Falkor (too).

La actividad, titulada “Oasis Submarino”, es organizada por el CONICET Mar del Plata, junto al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante el encuentro, Ezequiel Mabragaña, Emiliano Ocampo, Nahuel Farías y Florencia Matusevich compartirán con el público detalles de la expedición, las particularidades de las especies encontradas y responderán preguntas de los asistentes.

Los investigadores marplatenses se destacan en distintas áreas: Emiliano Ocampo estudia la salud del medio ambiente, en particular los efectos del cambio global y la acidificación oceánica, analizando su impacto en el desarrollo y la embriología de organismos marinos. Además, aplica herramientas de genética molecular para estudios evolutivos. Por su parte Nahuel Farías trabaja en el desarrollo de modelos predictivos de respuesta de invertebrados a cambios ambientales. Ha investigado desde dinámica de poblaciones y genética de invertebrados marinos hasta modelado de distribución de especies frente al cambio climático y diversidad de toxinas marinas emergentes en vectores no tradicionales.

Mientras que Ezequiel Mabragaña es especialista en taxonomía y bioecología de peces de Argentina, especialmente rayas, aplicando métodos morfológicos y moleculares y Florencia Matusevich investigó la biodiversidad y el uso de hábitat de los condrictios en el Área Marina Protegida Namuncurá Banco Burdwood y se especializó en la herramienta molecular “código de barras genético”.

La entrada es gratuita, a cambio de un juguete en buen estado que será donado a comedores barriales. La capacidad de la sala es limitada y el ingreso se realizará por orden de llegada.

