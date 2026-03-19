Chocó contra una casa y el auto se prendió fuego: el auto era robado y conductora se bajó con una lata de cerveza

El siniestro ocurrió en San Luis entre Córdoba y Alvarado. En el vehículo iban tres jóvenes, hubo fuga de gas y el lugar fue vallado hasta la intervención de Camuzzi.

Un auto protagonizó un violento choque este jueves por la mañana al estrellarse contra una vivienda abandonada ubicada en San Luis entre Córdoba y Alvarado. Tras el impacto, el vehículo se prendió fuego y la situación se agravó por una fuga de gas, lo que obligó a montar un operativo de emergencia en la zona.

En el auto iban tres chicas, que fueron asistidas por personal del SAME. Según la información preliminar, la joven que manejaba estaba alcoholizada y el test de alcoholemia arrojó 1,39 gramos de alcohol en sangre. Además, las autoridades confirmaron que el auto era robado. Fuentes consultadas por Mi8 confirmaron que tras el choque los testigos vieron a una de las chicas bajarse con una lata de cerveza en la mano.

De acuerdo con los primeros datos recogidos en el lugar, las ocupantes del vehículo presuntamente venían de un boliche ubicado en Santiago del Estero entre Colón y Brown, aunque esa circunstancia forma parte de la investigación en curso.

Mientras todo esto ocurría, un hombre se presentó en la comisaría para denunciar que le habían robado su auto, un Peugeot 208, cuya patente coincidía con la del vehículo que terminó incrustado contra el inmueble. Ese dato reforzó la hipótesis de que el rodado siniestrado podría haber sido sustraído poco antes del choque.

Bomberos trabajó en el lugar luego del incendio del vehículo y la fuga de gas provocada por el choque.

Tras el impacto, el auto se incendió y debió intervenir personal de Bomberos, que logró controlar el fuego. Al mismo tiempo, se detectó una fuga de gas en el inmueble impactado, por lo que el sector fue vallado por precaución hasta que Camuzzi pudiera trabajar sobre la instalación.

El Peugeot 208 sufrió graves daños y quedó calcinado tras el choque y el incendio.

La vivienda contra la que chocó el vehículo era en realidad un estudio que estaba en refacción, razón por la cual el frente se encontraba tapiado. Esa condición evitaba la circulación normal dentro del lugar, aunque el impacto igualmente generó un cuadro de fuerte riesgo por el fuego y la pérdida de gas.

En la escena trabajaba este jueves la fiscal Florencia Salas, mientras avanzaban las actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho, en qué condiciones circulaba el auto y cuál era la situación real del vehículo. El cruce entre siniestros graves, fuego y maniobras peligrosas también aparece en otros antecedentes recientes, como los casos en los que un choque derivó en explosión y actuación judicial inmediata.

El episodio generó un fuerte despliegue de emergencia en una zona transitada de la ciudad y reabrió el debate sobre la combinación entre madrugada, alcohol y conducción temeraria. En Mar del Plata, los antecedentes de siniestros vinculados al consumo de alcohol siguen siendo motivo de preocupación, como quedó reflejado también en otros choques graves con conductoras alcoholizadas.

Fuente: Mi8

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