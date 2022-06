Choferes y patrones de taxis discuten la tarifa en el HCD mientras cortan frente al Municipio

Los representantes de taxis y remises concurrieron a la comisión de Movilidad Urbana del Honorable Concejo Deliberante para dar sus posiciones con respecto al aumento de la tarifa, la colocación de GPS y la renovación de las unidades, que se rigen de acuerdo a una Ordenanza vigente.

Tal como estaba previsto, la comisión puso en el orden del día el tema, mientras otros trabajadores del volante aguardan en la calle, realizando un corte en la calle frente al Palacio.

Dejaron en claro que están de acuerdo con el aumento que prevé el Ejecutivo del 40%. Y explicaron por qué están a favor del plus nocturno: «Es un incentivo para aquellos que están en el turno noche, y distintos sectores cobran el plus nocturno, desde los trabajadores de UTEDyC, playeros de estaciones de servicio, etc», dijo Raúl Vicente, de la sociedad de conductores de taxis.

Y reiteraron que «nosotros solicitamos que el aumento sea de 14 pesos la ficha y 210 bajada de bandera».

En la mesa, también estuvo Miguel Alberto Rodríguez (de SIMPETAX) quien recalcó una vez más su oposición «al GPS, como quiere el intendente Montenegro», dijo.

«El se comprometió a que las Apps no entraban en Mar del Plata; luego dijo que sí, luego que no; no entendemos qué quiere hacer Montenegro», sostuvo.

Sobre la tarifa dijo que «nosotros tenemos una cooperativa que es Malvinas Taxis y ellos nos dicen que tienen que cambiar 10 autos el año que viene y como ellos hay un montón de compañeros, por eso pedimos cambiar la Ordenanza. No solo el problema es el GPS sino cómo harán para cambiar los autos…».

Luego, un titular de licencia, se encargó de detallar cuestiones sobre los costos y el impacto en la tarifa.

A su turno, Donato Cirone, habló sobre la aparición de las Apps: «Cómo hará el Municipio para controlarlas, si no puede con lo que tiene…primero hay que regularizar los vehículos que tenemos, taxis, remises, autos rurales…», advirtió el referente de SUPETAX.

Y recordó que «hay muchos autos que tienen GPS y así y todo nos encontramos con compañeros encerrados en los baúles…hay que trabajar juntos en mejorar el servicio y este tiene que ser de excelencia. Y no apoyamos que los autos vuelvan a los 14 años de antigüedad como era antes; hoy la flota en un 80% es excelente».

FUENTE: El Marplatense

