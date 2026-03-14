Choque fatal en la Ruta 11: dos personas murieron tras impactar con un poste de luz

Se trata de un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años que iban en una moto. Sucedió a la altura del kilómetro 504. Personal del Same de Santa Clara constató ambos fallecimientos en el lugar

Un hombre y una mujer de alrededor de 30 años murieron este sábado al protagonizar un siniestro vial con la moto en la que circulaban sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 504, en jurisdicción de Santa Clara del Mar.

El hecho fue reportado cerca de las 13:34, cuando por motivos que se intentan establecer los ocupantes del rodado perdieron el control y terminaron impactando contra un poste de luz ubicado al costado de la ruta.

Según confirmaron fuentes oficiales a Mi8, ambos ocupantes fallecieron en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y personal del Same de Santa Clara del Mar, que constataron los decesos.

Fuente: Mi8

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