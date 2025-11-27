Choque fatal en la ruta 11: un motociclista fue atropellado y murió

Un motociclista murió al chocar en la ruta 11, a la altura del cruce de Las Macetas. Otros dos vehículos estuvieron involucrados.

Un motociclista que iba a trabajar murió este jueves por la mañana en un violento choque en la ruta 11, en el que también estuvieron involucrados otros dos vehículos.

El hecho ocurrió poco después de las 7, en la ruta 11 a la altura del cruce Las Macetas. Según las primeras informaciones que trascendieron, un auto que venía hacia la ciudad de Mar del Plata se cruzó de carril para adelantarse a otro vehículo.

En esa circunstancia, el motociclista que iba en dirección hacia la zona de Miramar chocó contra un VW Pointer. La moto cayó y terminó debajo de una camioneta Toyota Hilux que intentó frenar, pero no pudo evitar el choque.

Hasta el lugar llegó personal policial y de Defensa Civil, además de una ambulancia del SAME que constató la muerte del motociclista. A su vez, llegaron efectivos de Policía Científica para realizar las pericias de rigor y establecer fehacientemente a mecánica del hecho.

Inspectores de tránsito le realizaron el control de alcoholemia a los conductores de los dos vehículos y dieron negativo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, que más allá de las pericias tomará declaraciones testimoniales para tratar de arrojar claridad a este hecho.

fuente: Mi8

