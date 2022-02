Chucho Páez: “El acento de la gestión del Intendente tiene que estar en los barrios populares”

El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez, en el marco de las exposiciones de los funcionarios del gabinete del intendente Guillermo Montenegro en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, criticó el incremento presupuestario en función de la propaganda y difusión de actos de gobierno.

“Hay muchas dudas referidas a los gastos de gobierno. Vimos un presupuesto donde se incrementa notoriamente la partida y esto desde el análisis que hacemos nosotros tiene que ver con la propaganda que hace el gobierno del intendente Montenegro de su gestión”.

El edil del FdT hizo además hincapié en la ausencia de políticas de Estado en los barrios de la periferia marplatense al señalar que “se están invirtiendo los dineros de los vecinos a una función que no debería ser. Me parece que en nuestros barrios, sobre todo nuestros barrios populares, tienen grandes problemas de infraestructura, de mantenimiento de calles, un gran número de cuestiones donde me parece que es ahí donde tiene que estar puesto el acento de la gestión de cualquier intendente municipal. Obviamente el intendente Montenegro no lo hace en este sentido”.

