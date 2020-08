Chucho Páez: “En la ciudad se flexibilizaron actividades pero sin ningún tipo de controles”

Roberto Chucho Páez, concejal del bloque del Frente de Todos, manifestó su preocupación por la falta de controles del Estado Municipal ante el crecimiento de casos diarios de Covid- 19 en la ciudad y dejó en claro que el gobierno del intendente Guillermo Montenegro no tiene grandes diferencias con la primera gestión de Cambiemos a cargo de su antecesor Carlos Arroyo.

“En Mar del Plata ha crecido la cantidad de infectados, tenemos un promedio de treinta contagiados por día, en consecuencia debemos actuar con responsabilidad para evitar que colapse el sistema sanitario marplatense. Entendemos que se han flexibilizado algunas actividades de golpe, pero no se hacen desde el Ejecutivo los controles que hay que hacer, y ahí está la clave. Creemos que el Estado no controla de la manera que debería controlar”.

En referencia a la presente gestión del intendente Guillermo Montenegro, Páez fue muy crítico al señalar la falta de conocimiento de muchos funcionarios de los principales problemas estructurales de Mar del Plata. “Montenegro y sus funcionarios desconocen por completo la problemática estructural de la ciudad, problemáticas que en muchos casos no son ni siquiera mencionadas. En plena pandemia no hay respuestas a los pedidos de los vecinos de los barrios populares. Este es un gobierno que ajustó y aumentó las tasas y los marplatenses están muy molestos por esta situación. También hay que sumar el aumento del boleto en el transporte público. En definitiva, no vemos grandes diferencias con la primera gestión de Cambiemos a cargo de Carlos Arroyo. La única diferencia que observamos es que Montenegro hizo crecer su planta política, de 80 funcionarios se pasó a 120 en la actualidad”.

Páez destacó el trabajo de los concejales del FdT al señalar que “nosotros hemos colaborado y hemos ayudado en todo lo que hemos podido al Ejecutivo, aunque en algunas cuestiones no estemos de acuerdo. En líneas generales tratamos de brindarle las herramientas que se nos pedía para hacer frente a la pandemia en la ciudad. Tratamos de dar una mano, somos parte de la Comisión de Reactivación Económica, sobre todo porque quedó claro que las decisiones finales las tomaría el gobierno provincial”.

Por último el edil a través de sendos proyectos de comunicación, le solicitó al Departamento Ejecutivo que priorice las acciones necesarias para el mejoramiento, reparación y/o mantenimiento y engranzado de las calles pertenecientes al barrio Belisario Roldán y active la reparación y puesta en valor de las luminarias del Barrio Parque Independencia.

