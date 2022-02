«Chucho» Páez: “No ponemos palos en la rueda, nos interesa saber qué se hace con los dineros públicos”

El edil del Frente de Todos Roberto Chucho Páez fue partícipe en el Concejo Deliberante de la primera sesión extraordinaria del año que trató el expediente de las fotomultas, y fue junto a los integrantes de su bloque muy crítico del convenio.

“De acuerdo al excelente relato que planteó mi compañera de bloque Mariana Cuesta al inicio de esta sesión, cuando hablaba de todo el recorrido del expediente, hay una cuestión que me parece que también tenemos que recordar. Tiene un ingreso el 10 de enero, el 25 de enero ya no está más el giro a la Comisión de Educación. No podemos obviar o tener un manto de sospecha. ¿En el medio que sucedió? Se constituyeron las comisiones y quedó plasmado quienes las integraban, y surge- es un hecho objetivo-, y creo que la Comisión de Educación se dio cuenta que tenía la mayoría de la oposición. Ante esto obviamente algo había que hacer. Además nos piden desde el Ejecutivo una convalidación, que de acuerdo a los números de parte del concejal Carrancio la transferencia de recursos que se hace del Estado Municipal hacia una Universidad, dónde por detrás existe un privado, es de más de un presupuesto y medio ¿Nosotros tenemos que convalidar un convenio que según los números que hizo el concejal Carrancio son de un valor de más de un presupuesto y medio a libro cerrado? Nos parece un absurdo”.

Luego en el transcurso del debate Páez añadió: “La presidenta de mi bloque adelantó el voto negativo, seguramente el intendente Montenegro va a decir que seguimos poniendo palos en la rueda, seguramente no entiende cuál es el rol de los concejales, o tiene otra visión de la política que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros, nuestra obligación es mirar , nuestras obligaciones es estudiar, nosotros a partir de la fecha de convocatoria de esta sesión, todo el bloque, nos abocamos a este expediente porque nos interesa que se hace con los dineros públicos, nos interesa cómo se utilizan , nos interesa en que se invierten los dineros públicos porque es nuestra función aunque a algunos no les guste. Este tipo de debate nos enriquece a todos, no se trata de poner un manto de sospecha, nosotros debatiendo ideas. Es una barbaridad que se esté discutiendo acá una transferencia de recursos a un sector que indudablemente atrás hay un privado y más de un presupuesto y medio, y nosotros debemos advertirlo y alertarlo. En las comisiones vamos a dar todos los debates que debemos dar y vamos a presentar todos los argumentos para tratar que esto no se lleve adelante. El intendente Montenegro fue el que dejó sin efecto el convenio anterior, seguramente porque creía que era malo para todos los marplatenses, pero este convenio es muchísimo peor.

Esperemos que se tenga en cuenta para la discusión también a la Comisión de Educación, es muy importante la educación vial. Mar del Plata tiene alrededor de 400.000 vehículos, más lo que se agregan en la temporada, hay un afán recaudatorio muy grande”.

