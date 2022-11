«Chucho» Páez pide respuestas sobre las denuncias de discriminación en el Medio Maratón

El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez presentó un proyecto de comunicación mediante el cual le solicita al Departamento Ejecutivo informe respecto del Medio Maratón de Mar del Plata 2022 realizado en nuestra ciudad y que dé respuestas sobre las denuncias de discriminación para los competidores con discapacidad.

La presentación, que cuenta con el respaldo de todos los integrantes del bloque del FdT, interpela al gobierno que lidera el intendente Guillermo Montenegro sobre el destrato que padecieron algunos de los participantes de la tradicional carrera costera.

En uno de sus principales párrafos se cuestiona las características de la premiación y se pide que se fundamente con argumentos sólidos la metodología utilizada:

1) Si en la premiación se discriminó con montos menores a competidores con discapacidad. En tal caso informe los montos que correspondieron a los distintos puestos.

2) Si en la premiación se discriminó sin entregarles medallas a competidores con discapacidad.

3) En caso de haberse registrado discriminación en los premios con respecto a personas con discapacidad, justifique el criterio aplicado.

4) Que indique si el INADI le ha efectuado alguna imputación o cursado algún tipo de requerimiento sobre el caso.

“Según trascendió, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se hizo eco de denuncias que llegaron al organismo relacionadas a sustanciales diferencias en el monto de los premios, otorgándose montos menores al tratarse de premios a deportistas con discapacidad. La misma fuente, también expresa que la discriminación se vería reflejada en la falta de medallas para premiar a esta categoría”.

En el proyecto consta que a través de la plataforma Change.org, Maximiliano, un corredor amateur, reunió cerca de 20.000 firmas virtuales en apoyo a su denuncia ante el INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) por discriminación en la competencia. Según trascendió, formalizó su presentación luego de que un amigo suyo que corre en silla de ruedas le comentara que la organización del Medio Maratón “Ciudad de Mar del Plata” entrega “premios muchísimo más bajos para atletas con discapacidad que para aquellos que corren en la categoría convencional”

El denunciante afirmó que “cuando me contaron no lo podía creer. Para que quede más claro: los premios son los siguientes. En la categoría convencional, 1er puesto $50.000, 2ndo $40.000, 3ero $30.000. Pero para la categoría de silla de ruedas, no videntes, atletismo asistido u otras discapacidades, 1er puesto $15.000, 2ndo $10.000, 3ero $5.000″.

Páez señaló al respecto que “es necesario que se investigue, se explique y eventualmente se remedie con urgencia esta situación. Por nuestra parte consideramos necesario que el Departamento Ejecutivo, coorganizador del encuentro, exponga las explicaciones que hagan a su descargo para confirmar o no las denuncias efectuadas”.

