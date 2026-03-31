Ciclistas marplatenses se reúnen para una nueva «Travesía de Luna Llena»

La propuesta nocturna tendrá lugar este miércoles a partir de las 19:30. El punto de encuentro será el Playón de Playa Grande y contará con la coordinación de la campeona de MTB, Corina Butti.

Este miércoles, la costa de Mar del Plata será el escenario de una nueva edición de la Travesía de Luna Llena, una rodada nocturna que invita a ciclistas aficionados a disfrutar del paisaje costero bajo la luz natural del satélite. La actividad comenzará a las 19:30 y promete reunir a integrantes de diversos grupos de ciclistas de la ciudad.

El punto de concentración será el Playón de Playa Grande (Paseo Victoria Ocampo / Aldao). Desde allí, el pelotón partirá con destino hacia el sector norte de la ciudad, para luego emprender el regreso hacia la zona céntrica.

Cabe destacar que estas reuniones son exclusivas del período estival y cuentan con la coordinación de la reconocida ciclista y campeona de MTB, Corina Butti. Para participar, la organización recordó que es obligatorio el uso de casco y luces reglamentarias, garantizando así la seguridad de todos los asistentes durante el recorrido.

Para este miércoles 1 de abril en Mar del Plata, el pronóstico del tiempo es favorable para la actividad al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo liviano debido al descenso de temperatura típico de la noche otoñal.

Temperatura: Se espera una máxima de durante el día, con una mínima de por la noche. A la hora de la concentración (19:30), la sensación térmica rondará los , pero bajará progresivamente.

Se espera una máxima de durante el día, con una mínima de por la noche. A la hora de la concentración (19:30), la sensación térmica rondará los , pero bajará progresivamente. Cielo: Estará mayormente despejado, lo que facilitará la visibilidad de la Luna Rosa , que alcanzará su plenilunio técnico en Argentina cerca de la medianoche.

Estará mayormente despejado, lo que facilitará la visibilidad de la , que alcanzará su plenilunio técnico en Argentina cerca de la medianoche. Viento: Se prevén vientos leves del noreste a unos , con ráfagas que podrían alcanzar los en la zona costera.

Se prevén vientos leves del noreste a unos , con ráfagas que podrían alcanzar los en la zona costera. Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es baja por lo que no se esperan interrupciones por mal tiempo

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