Cientos de marplatenses se volvieron a manifestar en las calles en repudio a la reforma laboral

En simultáneo con el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación, sindicatos y organizaciones políticas y sociales volvieron a copar avenida Luro

Cientos de marplatensesvolvieron a movilizarse este viernes por el centro de Mar del Plata en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado de la Nación y que podría ser ley en las próximas horas.

La concentración comenzó alrededor de las 16:30 en Plaza Rocha. Desde allí, columnas integradas por trabajadores de distintos gremios, organizaciones sociales y vecinos avanzaron por la avenida Luro hasta el monumento a San Martín. La manifestación llegó a extenderse por unas cuatro cuadras y se desarrolló sin incidentes.

Con banderas, carteles confeccionados a mano, bombos, trompetas y algunas cacerolas, los manifestantes expresaron su oposición a la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“Esto no es una modernización, es un retroceso. Lo que quieren votar hoy significa menos estabilidad y más precarización. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo derechos básicos que costaron décadas de pelea”, señaló uno de los manifestantes a Mi8.

En esa línea, una docente que también se hizo presente aseguró: “Nos dicen que es para generar empleo, pero lo que vemos es que facilita despidos y debilita la protección del trabajador. Así no se construye futuro. Por eso estamos acá, para dejar en claro que no vamos a aceptar que nos saquen lo que nos corresponde”.

“Que no se equivoquen: la gente está cansada. Muchos de los derechos que hoy quieren modificar surgieron después de años de organización sindical. No se puede borrar todo de un plumazo con una votación. Si el Senado la aprueba, igual vamos a seguir reclamando”, afirmaron a este medio.

La movilización se sumó a otras expresiones de rechazo que se replicaron en distintas ciudades del país mientras el proyecto es tratado en la Cámara Alta.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios