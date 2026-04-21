Cierran la temporada de pesca de calamar y crece la preocupación en el sector

La medida regirá desde este miércoles a las 8 en toda la Zona Económica Exclusiva Argentina y se da en medio de la preocupación de un sector que veía en el calamar una vía de recuperación.

La temporada de pesca de calamar quedará cerrada en toda la Zona Económica Exclusiva Argentina a partir de este miércoles a las 8, según se informó oficialmente en una comunicación remitida a la Prefectura Naval Argentina.

La decisión se adoptó en base a una recomendación técnica del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que advirtió sobre un escenario de bajo rendimiento y escaso reclutamiento en las áreas analizadas.

La medida genera preocupación en un sector que venía encontrando en el calamar una de las pocas vías de recuperación de la actividad, con un nivel de capturas que en el caso del Puerto de Mar del Plata llegó a duplicarse en comparación con el año pasado.

Los argumentos del cierre y el impacto en el sector

De acuerdo con el documento oficial, al norte del paralelo 44 el stock bonaerense-norpatagónico presenta rendimientos promedio de apenas una tonelada por día.

Además, la campaña de investigación VA-2026/03 evidenció bajas densidades de calamar y un bajo reclutamiento de la cohorte 2026.

En el área sur, en tanto, no se registra actividad de la flota potera desde el 15 de abril y también se estimó un bajo reclutamiento para el stock sudpatagónico.

Según se indicó, el cierre fue dispuesto con el objetivo de resguardar la sostenibilidad biológica del recurso y asegurar el éxito reproductivo de cara a la próxima temporada.

De todos modos, en la actividad interpretan la medida como otro golpe para el sector pesquero, que en los últimos meses viene reclamando medidas de alivio y definiciones por parte del Gobierno nacional frente al escenario que atraviesa la industria.

En ese marco, se pidió a la Prefectura Naval que arbitre los medios necesarios para la notificación y el control del cese de actividades dentro de los plazos fijados.

Fuente: MI8

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